Жителі кількох мікрорайонів Кропивницького залишаться без води

ОВКП «Дніпро-Кіровоград» відключить водопостачання кількох вулиць обласного центру.

Про це «УЦ» повідомили на підприємстві.

«У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на мережі водопостачання по вул. Братиславській, 5, буде припинено подачу води до мікрорайонів Новомиколаївка (приватний сектор та багатоповерхівки по вул. Варшавській та вул. Миру), Некрасівка та верхня частина Ковалівки від вул. Поповича до вул. Юрія Олефіренка з 9:00 22.06.2017 року до 6:00 23.06.2017», – сказано у повідомленні.

Жителів зазначених мікрорайонів просять зробити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності.

Водопостачання в інших частинах міста здійснюватиметься в повному обсязі.