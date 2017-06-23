Управління поліції попередило мерію Олександрії про можливий судовий позов до неї

Державний реєстратор Олександрійської міської ради здійснив реєстрацію комунального підприємства «Муніципальна поліція», у той час коли у найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування чи похідні від цих найменувань.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Державний реєстратор порушив вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», наказ Міністерства юстиції України від 05.03.12 року №368/5 щодо вимог до написання найменування юридичної особи», – сказано у повідомленні.

Засновниками комунального підприємства визначено вид діяльності організації як охоронну, при цьому Закон України «Про охоронну діяльність» встановлює певні обмеження. Так, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 10 цього Закону, при здійсненні охоронної діяльності забороняється використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до Міністерства внутрішніх справ України, СБУ, інших військових формувань, у тому числі у назві суб’єкта охоронної діяльності.

Керівництво управління Нацполіції області звернулося до територіального управління юстиції області.

Якщо порушення не буде виправлено згідно з вимогами та нормами Закону, питання скасування реєстраційної дії, вчиненої державним реєстратором, вирішуватиметься в судових органах. В управлінні Нацполіції області вважають, що ця ситуація є неприпустимою, оскільки такі дії дезорієнтують громадян і можуть призвести до конфліктних ситуацій та мати негативний суспільний резонанс.