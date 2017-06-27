Квартплата для жителів Кропивницького не знизилася

Депутати міської ради не скасували рішення виконкому про зростання квартплати у Кропивницькому.

Відповідний проект рішення не набрав достатньої кількості голосів на засіданні сесії міськради Кропивницького сьогодні, 27 червня, передає кореспондент «УЦ».

Один із авторів проекту рішення «Про скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28.03.2017 (№№170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 щодо встановлення нових тарифів на послуги ЖЕО з утримання будинків, гуртожитків, та прибудинкових і прилеглих територій у м. Кропивницькому)» депутат від «Батьківщини» Олександр Цертій заявив, що квартплата в Кропивницькому є однією з найвищих в Україні.

Виступ Цертія депутати не обговорювали. Проект рішення не набрав достатньої кількості голосів.

Нагадаємо, виконком погодив нові тарифи для обслуговування будинків у Кропивницькому та селищі Гірниче. Середньозважений тариф у місті, за розрахунками економістів, підвищився майже вдвічі.

Сьогодні депутати не змогли скасувати зростання тарифів на вивезення сміття у Кропивницькому.