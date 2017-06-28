У Бережинці боєць Нацгвардії тикав «факи» селянам (ВІДЕО, нецензурні жести і лексика)

Неідентифікований боєць Національної гвардії показував селянам середнього пальця під час конфлікту в Бережинці Кіровоградського району вчора, 27 червня.

Відео виклав у «Фейсбуці» житель Бережинки Віталій Береговий, передає кореспондент «УЦ».

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра, у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Начальник ГУ Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці діяли у межах своїх повноважень. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.