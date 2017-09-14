Щоб семирічний кропивничанин вижив, потрібні 15 тисяч гривень

Для порятунку семирічного Андрія Диренка необхідно зібрати 15 тисяч гривень.

Про це «УЦ» повідомили у благодійному фонді «Янгол життя».

Діагноз Андрійка – «Ембріональна рабдоміосаркома малого тазу».

У квітні 2017 року хлопчик почався скаржитися на біль у лівій ніжці. Біль ставав сильнішим під вечір. Андрійко вночі майже не спав, плакав, стогнав, ходив по кімнаті. Хлопчика довго обстежували, лікували плоскостопість

Але лікування не давало результатів. Пухлину виявила мама.

29 червня Андрійко заступив на перший блок хіміотерапії в Києві для групи дітей високого ризику сарком м’яких тканин.

Певний час батьки оплачували лікування самостійно, з коштів, що допомогли зібрати рідні та друзі. Зараз – безвихідь, потрібна допомога, потрібен порятунок. Як кажуть, «на вчора» треба 15 тисяч гривень.