У Кропивницькому на хабарі взяли тюремника і поліцейського

Співробітники Управління Служби безпеки спільно з обласною прокуратурою викрили на хабарі інспектора підрозділу пенітенціарної служби та старшого дільничного відділу національної поліції.

Про це «УЦ» повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Правоохоронці задокументували, що зловмисники вимагали десять тисяч гривен від мешканця Кропивницького. У таку суму вони оцінили вирішення питання про пом’якшення статті та, відповідно, запобіжного заходу щодо чоловіка.

Співробітники спецслужби взяли інспектора на вулиці обласного центру під час отримання всієї суми хабара, згодом затримали і дільничного.

Працівнику підрозділу пенітенціарної служби повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна).

Процесуальні дії щодо поліцейського тривають.

Нагадаємо, колишньому начальнику Устинівського районного відділу міліції присудили сім років позбавлення волі. Прокуратура у суді довела, що «обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника райвідділу, наприкінці жовтня 2015 року вимагав та отримав 7,5 тис. грн. неправомірної вигоди за не притягнення особи до кримінальної відповідальності та позитивний розгляд питання про повернення вилученого транспортного засобу».