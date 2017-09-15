Депутати знову спробують декомунізувати міськраду в Кропивницькому

Питання про перейменування Кіровоградської міської раду на Кропивницьку розглянуть на наступному засіданні сесії міськради.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міського осередку ВО «Свобода».

Проект рішення майже одноголосно підтримали на засіданні регламентної комісії сьогодні, 15 вересня.

Ініціатор перейменування – депутат міськради від «Свободи» Сергій Капітонов. Проект рішення вже підписав мер міста Андрій Райкович.

Нагадаємо, 4 вересня міський голова Андрій Райкович вніс до порядку денного п’ятого засідання дев’ятої сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв’язку з перейменуванням міста».

Проектом рішення передбачалося перейменування Кіровоградської міської ради на Кропивницьку міську раду, а виконавчий комітет Кіровоградської міської ради – на виконком Кропивницької міської ради у зв’язку зі змiною нaзви мiстa. Однaк для прийняття рішення забракло голосів – перейменування підтримали лише 13 депутатів.

Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький на своєму засіданні 14 липня 2016 року.