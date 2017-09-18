У Кропивницький приїхали вісім з двадцяти нових автобусів

Вісім нових великих автобусів МАЗ прибули до Кропивницького.

Про це повідомив директор КП «Електротранс» Олександр Луценко під час апаратної наради і мерії сьогодні, 18 вересня, передає кореспондент «УЦ».

Зараз автобуси знаходяться на території «Електротрансу». Працівники КП готують їх до виходу на маршрути.

Нагадаємо, 15 травня у Кропивницькому провели тендер на придбання великих автобусів. У торгах перемогло ТОВ «Торговий дім «Літан».

Вартість закупівлі склала 69 579 900 гривень при очікуваній у 70 000 000. Київське ТОВ «УкрЄвроМАЗ» запропонувало вищу ціну – 69 582 000 гривень.

У Кропивницький, таким чином, придбали 20 великовмісних автобусів МАЗ-103485.

Автобус МАЗ-103485 – міський тридверний низькопідлоговий, призначений для перевезення пасажирів у межах міста. Кількість місць для сидіння становить від 21 до 39. Загальна кількість пасажирів варіюється від 90 до 100 осіб. Має відкидний пандус для пасажирів з особливими потребами на візках.