Крадіжки комунального майна в Кропивницькому набули загрозливих масштабів

Крадіжки металу на об’єктах комунального майна, включаючи багатоквартирні будинки, відбуваються практично в промислових масштабах.

Про це заявив начальник головного управління ЖКГ міськради Віктор Кухаренко на прес-конференції сьогодні, 19 вересня, передає кореспондент «УЦ».

У будинках №№3, 5 (корп. 2) та 7 (корп. 1) протягом дня вирізали десятки метрів каналізаційних труб і батареї в під’їздах.

У районі вулиць Попова і Жадова невідомі тричі підпалювали кабіни ліфтів, завдавши сукупний збиток на понад 400 тисяч гривень.

«Ми звертаємося до городян і просимо: будьте пильні! – зазначив Віктор Кухаренко. – В одному з будинків вкрали понад тридцять погонних метрів каналізаційних труб – цілий під’їзд залишився без каналізації. Це неможливо зробити без вантажного транспорту і спеціальних інструментів, це неможливо зробити безшумно».

Переважна більшість вкраденого досить швидко виявляється неподалік – на найближчих пунктах прийому металу. Але схопити злодіїв за руку найчастіше не вдається. Велику роль грає пильність мешканців – якщо ви бачите біля свого будинку вантажну машину, а в підвалі або під’їзді – невідомих людей, зателефонуйте у своє ЖЕО або на аварійно-диспетчерську службу (короткий номер 1580) і з’ясуйте, чи повинні вестися у вашому будинку якісь роботи. Якщо ні – повідомляйте у поліцію.