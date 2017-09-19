Крадіжки комунального майна в Кропивницькому набули загрозливих масштабів

14:20
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Крадіжки металу на об’єктах комунального майна, включаючи багатоквартирні будинки, відбуваються практично в промислових масштабах.

Про це заявив начальник головного управління ЖКГ міськради Віктор Кухаренко на прес-конференції сьогодні, 19 вересня, передає кореспондент «УЦ».

У будинках №№3, 5 (корп. 2) та 7 (корп. 1) протягом дня вирізали десятки метрів каналізаційних труб і батареї в під’їздах.

У районі вулиць Попова і Жадова невідомі тричі підпалювали кабіни ліфтів, завдавши сукупний збиток на понад 400 тисяч гривень.

«Ми звертаємося до городян і просимо: будьте пильні! – зазначив Віктор Кухаренко. – В одному з будинків вкрали понад тридцять погонних метрів каналізаційних труб – цілий під’їзд залишився без каналізації. Це неможливо зробити без вантажного транспорту і спеціальних інструментів, це неможливо зробити безшумно».

Переважна більшість вкраденого досить швидко виявляється неподалік – на найближчих пунктах прийому металу. Але схопити злодіїв за руку найчастіше не вдається. Велику роль грає пильність мешканців – якщо ви бачите біля свого будинку вантажну машину, а в підвалі або під’їзді – невідомих людей, зателефонуйте у своє ЖЕО або на аварійно-диспетчерську службу (короткий номер 1580) і з’ясуйте, чи повинні вестися у вашому будинку якісь роботи. Якщо ні – повідомляйте у поліцію.

  • сергей лебедев

    а что тяжело сделать сайт ,и туда сливать видео всяких правонарушений,причем за это еще и платить людям. Прокуратура бы от туда брала видео ,искала “героя” и штрафовала на уевую кучу денег через судебное решение. Все ходят с телефонами,у всех там есть камеры….и все кто припарковался на газоне,гадит за углом,ломает площадку -все на сайт. У нас же куча аХтивистов уже не знающих куда себя прилепить……..городу польза.