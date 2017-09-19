У Кропивницькому відкривається найбільша виставка України (ПРОГРАМА)

Завтра, 20 вересня, у Кропивницькому відкриється Міжнародна агропромислова виставка AGROEXPO-2017, яка є найбільшою в Україні ‒ виставкова площа налічує 100 000 кв. м.

Виставка триватиме чотири дні, повідомили «УЦ» у її прес-службі.

Особливістю AGROEXPO є те, що новинки сільгосптехніки світових та вітчизняних брендів можна буде побачити не тільки на статичних експозиціях, а й безпосередньо в роботі в полі на спеціальному полігоні площею 60 000 кв. м.

2016 року у виставці взяли участь 470 профільних компаній та 500 компаній-учасниць «Покровського ярмарку». За три дні виставку відвідало 20 700 осіб.

Легкові автомобілі та позашляховики Mercedes, Lexus, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, Peugeot та інші будуть широко представлені на спеціалізованій експозиції Autoland, яка проходить в рамках виставки AGROEXPO. Крім того, всі чотири дні виставки працюватиме полігон для тест-драйву позашляховиків та кросоверів, де кожен охочий зможе випробувати новинки світового автопрому.

Окремою програмою у другий день виставки AGROEXPO, 21 вересня, відбудеться стронгмен-шоу найсильніших атлетів України під керівництвом володаря титулу «Найсильніша людина світу-2004» Василя Вірастюка. Кульмінацією всього дійства буде спроба встановлення рекорду України – українські богатирі протягнуть автопоїзд із сільгосптехніки загальною вагою 27 200 кг.

Працюватиме експозиція «Тваринництво та птахівництво»: велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози, кролі та нутрії, кури, перепели. Там же 21 вересня відбудуться конкурс на найкращий крафтовий сир та ярмарок фермерських продуктів.

21-го гостей також зустрічатиме «Покровський ярмарок», де на відвідувачів чекатимуть різноманітні конкурси та частування.

Традиційний конкурс на найбільшого гарбуза «Гарбуз-велетень» відбудеться 22 вересня. Переможець отримає від організаторів телевізор.

Всі чотири дні виставки супроводжуватимуться широкою діловою програмою: панельні дискусії профільних організацій, семінари з залученням визнаних експертів, «круглі столи» тощо. У перший день на AGROEXPO відбудеться панельна дискусія Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Організаторами виставки виступають: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Торгово-промислова палата України, Федерація роботодавців України, Національна академія аграрних наук України, Асоціація підприємств-виробників техніки та обладнання для АПК «Украгромаш», ВГО «Українська асоціація аграрних інженерів», Кіровоградська облдержадміністрація.