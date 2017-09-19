У школах і дитсадках Олександрії хочуть підвищити вартість харчування

У школах Олександрії вартість харчування виросте на 54%, в дитячих садках – на 25%.

Про це йдеться в проекті рішення виконкому, передає «Моя Олександрія».

Якщо проект затвердять, зміни наберуть чинності з 1 жовтня.

Вартість харчування в школах для учнів 1 – 4 класів виросте з 6,5 до 10 грн. Діти 1 – 4 класів харчуються без батьківської плати, за рахунок бюджету.

Також харчування вартістю 10 грн. отримають старшокласники, які користуються пільгами і харчуються безкоштовно (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти загиблих, поранених учасників АТО, діти діючих учасників АТО, діти з тимчасово окупованої території і зони проведення АТО).

Крім цього, харчування вартістю 10 грн. отримають всі учні спеціальної школи №4.

Вартість харчування в дитячих садках виросте з 12 до 15 грн. на день. З них 40% покриватиме бюджет і 60% – батьки.

У санаторному дитсадку №16 вартість харчування буде 18 грн., у дитячому будинку в селищі Пантаївка – 29 грн., у групах короткочасного перебування в дитсадку №25 – 11,25 грн.

Розмір батьківської плати за харчування в дитячих садах з 1 жовтня пропонується затвердити:

– у всіх садках – 9 грн. на добу (60%);

– у садку №16 та дитячому будинку в Пантаївці – без внесення батьківської плати;

– у дошкільних закладах у сільській місцевості (Марто-Іванівка, Звенигородка) – 6 грн. на добу (40%);

– у групах короткочасного перебування в дитсадку №25 – 6,75 грн. на добу (60%).

Безкоштовно харчуватимуться у дитсадках, як і раніше, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей та діти-інваліди.

50-відсоткову знижку на харчування в дитсадках мають сім’ї з трьома і більше дітьми.