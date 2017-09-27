СБУ Кіровоградщини перейшла на посилений режим роботи

УСБУ в Кіровоградській області працює в посиленому режимі у зв’язку з вибухами на Вінниччині.

Про це «УЦ» повідомили у прес-групі відомства.

«Цілодобово за телефонними номерами (522) 36-13-06 та 067-567-58-44 на засадах довіри громадяни можуть повідомити в регіональне управління СБУ про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри здійснення терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або виявлення зброї чи вибухових пристроїв», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 26 вересня на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області, сталася пожежа. Це призвело до вибухів снарядів.

До Калинівки на допомогу колегам вирушили рятувальники з Кропивницького.