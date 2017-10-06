На Кіровоградщині у недобросовісного лісокористувача забирають ділянку лісу

Прокуратура через суд у порядку представницької діяльності вимагає від недобросовісного лісокористувача сплатити заборгованість та повернути державі лісову ділянку.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Знам’янська місцева прокуратура у судовому порядку вимагає від громадянина сплатити заборгованість за використання лісової ділянки площею 1,25 га на території Крилівського лісництва Світловодського району на березі річки Дніпро, розірвати договір на право довгострокового тимчасового користування лісами та повернути її у державну власність.

Підставою для звернення прокуратури до суду стало те, що громадянин (тимчасовий лісокористувач) упродовж п’яти років систематично не сплачував орендну плату за використання лісової ділянки, не використовував її за цільовим призначенням, порушив інші умови договору на право тимчасового лісокористування. Як наслідок, громада Павлівської сільської ради Світловодського району недоотримала кошти до бюджету.

Наразі позовна заява прокуратури перебуває на розгляді у Світловодському міськрайонному суді.