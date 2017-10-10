Самое время учиться

На минувшей неделе в Кропивницком официально открылся учебный центр для пенсионеров – его основателем стала общественная организация «Університет третього віку “Натхнення”».

Автором идеи и инициатором создания учебного центра стала общественный деятель Фаина Позднякова. Она сама – пенсионер, и можно было бы отдохнуть от всяческих работ, но…

– Толчком к возникновению идеи учебного центра для людей пожилого возраста стал – вы не поверите – троллейбус, – поведала нам Фаина Ильинична. – Я стояла на улице, а мимо ехал этот самый троллейбус: новенький, белый, красивый. А потом я посмотрела на тех, кто в нем ехал, – и увидела хмурые, озабоченные, отчаявшиеся выражения лиц людей, никому не нужных. И я поняла – надо что-то делать. Вот прямо сейчас надо. Нельзя, чтобы люди на закате жизни испытывали такие чувства.

Де-факто занятия начались еще в мае нынешнего года – на первые уроки приходили всего 13 человек. Инициатива Фаины Поздняковой приглянулась депутату городского совета Кропивницкого Виталию Пинчуку, который посодействовал в переговорах с руководством Центральноукраинского педуниверситета. Причем переговоры оказались настолько успешными, что для необычного «университета» в ЦГПУ были выделены не только учебные классы – преподаватели согласились читать лекции для пенсионеров.

– Когда была достигнута договоренность, наши занятия посещали 50 человек. На это же количество были рассчитаны объемы работы, – говорит Позднякова. – Но сейчас реальное количество посещающих занятия составило 112 человек. И нас будет еще больше.

На первых занятиях пенсионеры осваивали различные виды рукоделия и учились компьютерной грамотности. Теперь же они получили доступ к изучению иностранных языков, психологии, краеведения и т.д.

– Среди дисциплин, которые будут изучать наши взрослые студенты, – английский, немецкий, польский языки, – отмечает Фаина Ильинична. – Многие, включая меня, изъявили желание изучить украинский язык. Это может звучать странно для молодых, но люди нашего поколения в подавляющем большинстве учились и получали образование на русском языке, такое тогда было время. А сейчас у нас есть возможность наверстать упущенное и узнать поближе язык своей родной страны. Кроме этого, мы будем учить психологию, право, философию. А еще будут бальные танцы – учить этому искусству нас вызвался руководитель ансамбля «Конвалія» Игорь Спинул.

На сегодня такой серьезный проект, рассчитанный на обучение людей старшего поколения, в Кропивницком всего один. И путь к его реализации был довольно трудным.

– Я обращалась в разные инстанции и сталкивалась с тотальным непониманием, – говорит Позднякова. – Не в том смысле, что чиновники не хотели добавлять себе работы, – они на самом деле совершенно не понимали, что я хочу и зачем это надо. Спасибо Виталию Пинчуку – он понял мою идею и загорелся ею, наверное, еще сильнее меня. И помог донести ее до нужных инстанций. Если разобраться, то у нас ведь для пожилых людей почти ничего нет, они выпадают из жизни. Им катастрофически не хватает обычного человеческого общения, не хватает новых положительных впечатлений. И вы не поверите – многие на самом деле хотят учиться! У них теперь есть на это время. Вы бы видели мотивацию наших студентов! Когда проект только начинался, в помещении, где мы учились, банально не хватало стульев – люди сидели на упаковках газет. И учились. Попробуйте найти такую мотивацию среди молодых студентов. Так что я уверена, что преподавателям педуниверситета наши взрослые студенты понравятся. У них есть желание учиться и есть понимание, зачем им это нужно. Это общение, впечатления, знакомства, это своего рода возвращение в молодость. Пенсионный возраст – это не время для того, чтобы запереться в четырех стенах. Уверена – это самое лучшее время, чтобы учиться.

Чтобы записаться в университет «Натхнення», нужно только подать заявку и заполнить анкету. Предыдущее образование и опыт работы не имеют значения, главное – желание. Офис общественной организации находится в ЦГПУ.