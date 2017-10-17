Двадцать лет – все сложилось

В далеком уже 1997 году этот образовательный эксперимент казался немыслимым: при Кировоградском государственном педагогическом университете была открыта старшая школа – педагогический лицей. Сейчас это учреждение с надежной репутацией и собственными традициями. Его выпускники регулярно пополняют ряды студентов лучших украинских вузов.

По сути, открыв 20 лет назад первые группы педлицея, его основатель и первый руководитель (а ныне – ректор педуниверситета) Олег Семенюк начал воплощать то, что только собираются изменить нынешние чиновники от образования с помощью школьной реформы: полностью отделить старшую школу от начальной и средней. Пересадить старшеклассников из школьных классов в лектории, ввести вместо традиционных 45-минутных уроков полноценные академические пары, сделать несколько профильных групп – это был своего рода прорыв. Но основной груз становления принципиально нового для Кировограда учреждения лег на плечи второго директора педагогического лицея Ольги Денисенко. Именно при ней лицей стал тем, чем сейчас является, - официальным годом его основания считается 2001-й. Именно тогда Ольга Ивановна стала его директором и начала долгую борьбу за официальное признание лицея как полноценного учебного учреждения ²²² степени (до этого времени он функционировал как одно из отделений педуниверситета).

Сейчас педагогический лицей обучает более 350 учеников по ряду профильных направлений: иностранная филология (английский, немецкий языки), физико-математическое, украинская филология (с упором на журналистику), социально-гуманитарное (история, право). С недавнего времени в лицей стали принимать учеников 9 классов.

– Особенность обучения в педлицее – это академическая направленность образования, – говорит нынешний директор лицея Наталья Чередниченко. - Наши выпускники хорошо знают, что именно их ждет после поступления в университет. Если студенты первого курса после обычной школы нуждаются в адаптации в течение нескольких первых месяцев, то дети, отучившиеся в педагогическом лицее, имеют возможность с самого первого дня учиться полноценно. Это отмечают преподаватели и благодарят наш педколлектив за таких студентов. Еще одна особенность – это академическая направленность. Мы ориентируем своих учеников на научные изыскания, и благодаря этому многие из них выбирают научную деятельность и делают успешную карьеру. Кто-то заканчивает магистратуру и пополняет ряды преподавателей нашего пед­университета, другие поступают в университеты по всей Украине и успешно заканчивают их. Наши выпускники уже работают, например, в Киево-Могилянской академии, многие выбрали обучение за рубежом.

Со старшеклассниками занимаются преподаватели университета, адаптироваться к новым формам обучения и выбрать профиль им помогают психологи. В разные годы востребованными становились разные направления.

– Иностранная филология традиционно имеет высокую популярность, - отмечает Чередниченко. - В последнее время растет спрос на технический профиль. Это с вязано с тем, что для студентов, выбирающих технические специальности, действует система привилегий – больший объем государственного заказа на данные специальности, определенные льготы при поступлении и т. д.

Фишка педагогического лицея – системная работа с одаренными детьми. Психологи определяют тип одаренности, после чего составляется индивидуальная программа обучения. Благодаря этому ученики лицея регулярно занимают призовые места на всеукраинских конкурсах и олимпиадах.

Набор в группы педлицея осуществляется по результатам конкурса, который проходит ежегодно в июне. Приемная комиссия начинает прием заявок с апреля.

За 20 лет педагогический лицей при ЦГПУ сумел наработать хорошую репутацию, а это дорогого стоит. «УЦ» присоединяется к многочисленным поздравлениям необычного юбиляра и желает покорения новых высот и талантливых учеников.