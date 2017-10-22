Начальник кропивницького СІЗО нині сидить у «своєму» ж СІЗО і планує внести заставу

Ленінський райсуд Кропивницького арештував затриманого за спробу дати хабар прокурору начальника Кропивницької установи виконання покарань №14 Сергія Пазилова на 60 діб і призначив заставу – 128 тисяч гривень.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

18 жовтня прокуратура й СБУ взяли Пазилова на спробі дати хабара прокурору. За 2400 гривень (за версією СБУ, 10000, а 2400 – лише перша частина) та матеріальні цінності (виготовлені в СІЗО всілякі поділки) він просив пом’якшувати чи взагалі не фіксувати результати перевірок.

20 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сергій Пазилов родом із Донеччини, там працював у органах пенітенціарної системи. Має квартиру в окупованій Макіївці. Безпосередньо перед призначенням у Кропивницький (навесні 2017 року) був заступником начальника відділу охорони, режиму, нагляду і безпеки в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області.

Як повідомило «УЦ» джерело у правоохоронних органах, наразі Пазилов знаходиться під арештом у Кропивницькій установі виконання покарань №14, заставу він поки не вніс. «Скоріше всього, готує апеляцію на понеділок, щоб зменшити суму. А потім планує заплатити й вийти на волю», – відзначив наш співрозмовник.

Пазилову загрожує покарання у вигляді від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.