Говорит Кропивницкий!

Те, кто бывал в Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком, могли заметить, что там на остановках общественного транспорта вещает уличное радио. Кропивничанка Мария Зайченко родом с Западной Украины. Навещая родственников, обратила внимание на ноу-хау и решила реализовать проект, прошедший испытание годами, в нашем городе.

Как только соответствующий проект решения горисполкома появился в социальных сетях, горожане стали активно его обсуждать. Высказывались как за уличное радио, так и против него. А давайте сначала разберемся, что это, собственно, такое, чего нам от этого ждать, как это может помочь и чем помешать.

Начнем с последнего. Мы выявили две причины, по которым в названных выше городах звучали не очень принципиальные, но все-таки призывы запретить уличное радио. Это – превышенная громкость и «промывание мозгов» транслируемой информацией. Возмущения по этим поводам были непродолжительными. Вероятно, уменьшили громкость и в аудиоинформацию добавили позитива.

Теперь о преимуществах. Громкоговорители будут расположены на остановках. В Кропивницком планируется «озвучить» 26 мест, где пассажиры ожидают общественный транспорт, вдали от жилых домов. Мария Зайченко заметила, что ретрансляторы будут полезны в первую очередь для незрячих людей и гостей города, так как они будут слышать, как называется остановка, какой здесь останавливается транспорт, куда на нем можно доехать.

Ретрансляторы будут включаться в 8.00 и работать до 21.00. Собственник патента «Уличное радио», житель Тернополя Олег Нитка пояснил одному из сайтов, что программа автоматически с утра – с восьми до девяти – уменьшает звук. То же самое происходит вечером – за час до отключения.

Вообще, что касается громкости трансляции, то Мария Зайченко заверила: уровень шума будет допустимым действующим законодательством. И, собственно, о том, что будет транслироваться. В течение дня на остановках будет звучать ненавязчивая инструментальная музыка, которая периодически будет прерываться информационными и рекламными блоками.

Информация будет полезной. Кроме сведений, важных для пассажиров (названия улиц, маршруты и т. п.), можно будет обогатиться фактами из истории города, биографий известных горожан, о достопримечательностях города. Это не все. Бесплатно будет предоставляться время для горсовета и коммунальных служб. Горожане будут оповещаться о деятельности городского головы и депутатов, о возникновении чрезвычайных ситуаций, если таковые будут, о возможных изменениях движения транспорта, о предстоящих отключениях воды и электроэнергии, о социальных и благотворительных проектах и так далее.

Мария Зайченко заметила, что возможны анонсы спектаклей в театре и концертов в филармонии. Будут транслироваться ролики просветительского характера: например, посвященные дням рождения известных украинских деятелей культуры и искусства.

Мы не могли не задать вопрос о вероятности того, что проект «Уличное радио» раскручивается под выборы. «Тернопольскому радио уже семь лет. Конечно, оно “пережило” выборы. Время для политической рекламы будет предоставляться абсолютно всем желающим на общих основаниях. Никому никаких преференций даваться не будет», - заверила Мария Зайченко.

Проект «Радио на остановках» в нашем городе реализует ООО «Голос Кропивницкого». Очень хочется, чтобы этот голос был ненавязчивым, чтобы его хотелось слышать. Если инициаторы проекта выполнят задекларированные обязательства, так и будет.