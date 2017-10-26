На Кіровоградщині ремонтують дорогу з Новомиргорода до Великої Виски (ФОТО)

За рахунок кредитних коштів та співфінансування з місцевих бюджетів ПрАТ «Коммунтранс» проводить реконструкцію дороги Т-12-12 Новомиргород – Велика Виска.

Про це «УЦ» повідомили у Службі автомобільних доріг області (САД).

«Довгі роки на адресу Служби автомобільних доріг надходили листи від жителів Кіровоградщини з проханням відремонтувати територіальну дорогу Т-12-12 Новомиргород – Велика Виска. Та через тотальний брак коштів з року в рік роботи відкладалися. Зараз же тут робота буквально кипить», – сказано у повідомленні.

У САД зазначили, що «з новою політикою Уряду та при підтримці облдержадміністрації підходи до фінансування дорожньої галузі значно змінилися – надходження коштів, виконання ремонтів та реконструкцій збільшилося в рази як по всій Україні, так і зокрема на Кіровоградщині».

Хід робіт постійно контролюють інженери та лабораторія Служби.

На дорогах загального користування М-04, М-22, М-12, Н-01 та Н-14 теж тривають поточні середні ремонті, а також продовжується будівництво об’їзної дороги довкола Знам’янки.