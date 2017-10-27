В Олександрії зросли тарифи на тепло

Тарифи на централізоване опалення підвищили в Олександрії сьогодні, 27 жовтня.

Рішення прийняли на засіданні виконкому одноголосно, передає «Моя Олександрія».

Тарифи зросли для населення на 11%, для бюджетних організацій – на 42%, для інших господарюючих суб’єктів – на 11%.

Ціни збільшилися (з ПДВ):

для населення:

– з приладами обліку – з 1278,75 грн./Гкал до 1419,11 грн./Гкал;

– без приладів обліку – з 33,70 грн./кв. м до 37,40 грн./кв. м;

для бюджетних організацій:

– з 1388,364 грн./Гкал до 1975,87 грн./Гкал;

для інших організацій і підприємств:

– з 1775,172 грн./Гкал до 1977,16 грн./Гкал.

Для альтернативних котелень «Теплокомуненерго» тариф встановили в розмірі 90% від тарифу для бюджетних організацій – 1778,28 грн. /Гкал. У «Теплокомуненерго» є п’ять котельних на твердому паливі.

Нові тарифи наберуть чинності для населення через 15 днів після їх публікації, для бюджету та інших підприємств – з дати публікації.

Начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко зазначив, що нові олександрійські тарифи нижчі, ніж у Кропивницького та Світловодську.

Нагадаємо, виконавчий комітет міської ради Кропивницького встановив для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання на своєму засіданні 25 жовтня.

Економісти теплового підприємства перерахували розмір тарифів на свої послуги і подали їх на затвердження до виконавчого комітету міської ради. Відповідно до розрахунків і коригування після перевірки фахівцями управління економіки міської ради, вартість теплопостачання для користувачів послугами ДП «Кіровоградтепло» встановлена для населення у будинках з тепловими лічильниками – 1604,79 грн./Гкал. (зростання складає 12,7%), у будинках без приладів обліку – 40,89 грн./м.кв. (зростання 18,9%), для бюджетних організацій – 1811,12 грн./Гкал (зростання 38,7%), інших споживачів – 1811,12 (зростання 9%).