У Кропивницькому вилучили понад чотири тонни алкогольного сурогату (ФОТО)

Працівники управління захисту економіки у Кіровоградській області зі слідчими поліції викрили підпільний цех в одному з гаражних кооперативів селища Нове Кропивницького.

Про це йдеться у Facebook управління.

Алкогольну продукцію виготовляли, змішуючи спирт з водою, ароматизаторами та харчовими барвниками. Готову суміш розливали у пластикові пляшки різного обсягу та продавали на території області.

Під час проведення обшуків поліцейські вилучили понад чотири тисячі літрів готового до реалізації алкоголю сумнівної якості.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.