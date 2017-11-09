№45 (1247)

Номер тижневика «УЦ» від 9 листопада 2017 року.
Каждый сходит с ума по-своему
Тысяча и не одна ночь
Помочь побратиму
Остались в забое
Добровеличковка: в авангарде медреформы
Чи є в Кропивницького «автономне» майбутнє?
Чиновникам ошибки мешают
Иван Миклош: «Популисты очень опасны»
Первые жертвы ОСМД
Примите участие в бюджете участия
Красота без условностей
Лечение как творчество
«Собачий» проект
Человек гайворонской «железки»
«Я пришел к тебе с приветом…»
Шесть дней – и один фильм
Куда катится наш мяч?
Вибори в ОТГ Кіровоградщини: «Суттєва перевага президентської сили»