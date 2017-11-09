№45 (1247)

Номер тижневика «УЦ» від 9 листопада 2017 року.

Каждый сходит с ума по-своему

Тысяча и не одна ночь

Помочь побратиму

Остались в забое

Добровеличковка: в авангарде медреформы

Чи є в Кропивницького «автономне» майбутнє?

Чиновникам ошибки мешают

Иван Миклош: «Популисты очень опасны»

Первые жертвы ОСМД

Примите участие в бюджете участия

Красота без условностей

Лечение как творчество

«Собачий» проект

Человек гайворонской «железки»

«Я пришел к тебе с приветом…»

Шесть дней – и один фильм

Куда катится наш мяч?

Вибори в ОТГ Кіровоградщини: «Суттєва перевага президентської сили»