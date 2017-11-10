Комітет виборців назвав найбільш злісних прогульників засідань комітетів Ради

Лідери окремих фракцій Верховної Ради ігнорують засідання комітетів.

Про це заявив голова Комітету виборців України Олександр Кошель, повідомили «УЦ» у прес-службі КВУ.

Найгірші показники відвідуваності – у лідерів фракцій: «Опозиційного блоку» Юрія Бойка, «Батьківщини» Юлії Тимошенко та Радикальної партії Олега Ляшка. За три роки Бойко відвідав 2% засідань комітету, до якого входить, Тимошенко – 11%, Ляшко – 41%.

Лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко за три роки був присутній лише на одному засіданні з 60 Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.

Голова фракції ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко стала членом Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 15 січня 2015 року і з того часу була присутня на чотирьох засіданнях комітету із 37.

Лідер РПЛ Олег Ляшко відвідав лише 28 із 68 засідань Комітету з питань податкової та митної політики.

Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк був присутній на 59 із 79 засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Голова фракції БПП Артур Герасимов за три роки відвідав 74 із 91 засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони. При цьому за час свого перебування на посаді голови фракції БПП (з 4 квітня 2017 року) він був присутній на 12 із 15 засідань Комітету.

Голова НФ Максим Бурбак був присутній на 57 з 60 засідань Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.

«Бойко, Тимошенко і Ляшко фактично ігнорують роботу парламентських комітетів. При цьому робота комітетів є не менш важливою складовою діяльності народного депутата, аніж голосування в сесійній залі. Якщо депутат систематично ігнорує засідання комітету, це вказує, що він не виконує своїх прямих обов’язків», – зазначив Олексій Кошель.