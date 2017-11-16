На Кіровоградщині єпископ жорстко розкритикував пірсінг, татуювання і макіяж у жінок

Єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп виступив проти пірсінгу, татуювання та макіяжу у жінок.

Стаття єпископа опублікована на сайті єпархії, передає кореспондент «УЦ».

«Думаю, велика дурість для жінки, яка, як і раніше, вірить, що якщо вона купить дорогу помаду, то принц примчиться до неї на білому коні, – йдеться у тексті. – Багато представниць слабкої статі не в змозі зрозуміти, що чоловік цікавиться не стільки одягом, гримом, косметикою, аксесуарами, кольором її волосся, скільки самою жінкою, яка генерує життя і радість у любові й народженні дітей. Зрозумійте ж нарешті, жінка живе не для того, щоб ходити на подіумі, бути моделлю, манекеном, зіркою, а щоб стати дружиною і матір’ю».

Боголєп також різко висловився проти пірсінгу й татуювань: «Татуювання й інші нарізи і наколки на тілі – те ж, що блюзнірські написи на стіні храму. Вони не прикрашають храм, а оскверняють його <…> Ті, хто вважає, що наколки й нарізи на тілі можуть вдосконалити творіння Бога, зробити його ще красивішим та привабливішим, роблять виклик Творцю. Вони своїми татуюваннями, проколами й нарізами свідчать про те, що Господь створив їх недостатньо добре. Насправді ж – це просто членоушкодження. Таким чином, Церква не може прийняти подібних дій, тому що людина створена Богом як особистість, що володіє фізичною цілісністю, яка не повинна порушуватися нічим. Тату і пірсинг – це свідчення таких гріхів, як марнославство, відсутність самоповаги, відсутність надії на Бога; вони виявляють невпевненість у собі тих, хто прагне проявити себе з допомогою подібних зовнішніх прийомів, а не своєї душевної та фізичної красою, даної Богом».