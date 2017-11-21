Кропивницкий имеет несколько культурных центров. Это места (учреждения, сооружения), куда можно прийти за необходимой порцией духовности: послушать музыку, пообщаться с интересными людьми, зарядиться энергетикой живописи… К счастью, нет нормативов, регулирующих количество таких мест на душу населения. Чем больше, тем лучше. Областной центр Кировоградщины может иметь еще одно место концентрации людей, для которых культуры много не бывает, но пока не очень получается.

На прошлой неделе состоялся уже второй благотворительный аукцион «Степові барви». Его проводят местные живописцы, чтобы поддержать областную организацию Союза художников Украины в целом и помещение Дома художников в частности. К сожалению, уже мало кто из горожан знает, что у нас есть такой дом. Чаще словосочетание «Дом художников» ассоциируют с художественным салоном, находящимся на углу Гоголя и Большой Перспективной. Но это не так.

Здание, расположенное на улице Короленко, было построено в начале семидесятых, тогда там были рабочие площади Художественно-производственных мастерских Худфонда УССР Союза художников. В начале девяностых помещение стало Домом художника, в котором были мастерские для творчества кировоградских живописцев.

Со временем все, что не было связано с частным бизнесом, и Дом художника в том числе, стало приходить в упадок. Какими-то невероятными усилиями в те годы руководителю областной организации НСХУ Михаилу Надеждину удалось заменить кровлю здания. Позже перевели помещение на автономное отопление (до этого была угольная котельная в подвале). Уже нынешний председатель областного союза Андрей Хворост заменил систему водоснабжения. Но всего этого мало для того, чтобы здесь кипела жизнь.

Творческий союз живописцев ниоткуда не финансируется. Членских взносов не хватает даже на оплату коммунальных платежей, не говоря уже о полноценном ремонте. А ремонт не просто просится – он крайне необходим. Состояние помещения настолько ужасно, что несколько лет назад в него беспрепятственно проникли неизвестные и похитили несколько полотен Сергея Шаповалова.

Площадь двухэтажного здания – 400 квадратных метров. Наверху девять мастерских, внизу несколько помещений, ожидающих полноценного использования. Что в перспективе здесь можно сделать? Первое – мастерские. На данный момент здесь работают всего трое художников, и то до наступления холодов. Поскольку нет возможности отапливать помещение, работать с красками, особенно с акрилом, невозможно. Да и хранить полотна при перепадах температуры непозволительно.

Площади и высота помещений позволяют сделать здесь свою галерею, что, собственно, и должно быть в Доме художника. В планах (или мечтах) – организация тут работы студий по керамике и живописи. Желающих и обучать, и обучаться у нас предостаточно. А еще там есть прилегающая территория…

Площади перед Домом художника хватит на то, чтобы разбить сквер. Андрей Хворост считает, что было бы логично именно здесь устроить тот самый музей советской эпохи, о котором так много в свое время говорили, с установкой снесенных памятников. Как ни крути, а это работа самых настоящих «митців».

Понятно, что для осуществления всего задуманного нужны деньги. Не надеясь на спонсоров и меценатов, художники «скинулись» своими полотнами и решили продать их с аукциона. Прекрасная идея! В результате первого аукциона было выручено 20 тысяч гривен, в результате второго – всего семь…

«Первого транша нам хватает на замену входных дверей и пары окон. Вторая сумма пойдет в счет оплаты за проектно-сметную документацию», - сказал руководитель областной организации НСХУ. Специалисты должны подготовить и озвучить конкретную сумму, необходимую для возвращения жизни Дому художника.

Несмотря на то, что на аукционах были представлены потрясающие работы наших живописцев – Бондаря, Винтенко, Давыдова, Полонского, Янева, Надеждиных, Шаповаловых и других, ажиотажа мероприятия не вызвали. А жаль. Галерист Николай Цуканов считает, что в период подготовки к аукционам со стороны организаторов была недостаточная рекламная и разъяснительная кампания, к тому же многие не поняли целей данного мероприятия. Наверное, но не только это. По всей вероятности, простые украинцы сегодня не имеют возможности инвестировать в культуру, а имеющие возможность не имеют желания.

Не хочется ждать лучших времен, чтобы Дом художника наполнился жизнью. Хочется, чтобы с его оживлением эти лучшие времена настали, и как можно быстрее. Что для этого надо? Сложно ответить однозначно. В троллейбусах до сих пор остановку на Короленко объявляют как «Художественный фонд». Не надо менять. Подождем до лучших времен.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»