Ирина Мурованая: «Я очень люблю хулиганов»

В начале ноября представители Народного художественного хореографического ансамбля современной хореографии «Час Пик», уже более 20 лет действующего на базе ДЮЦа, посетили сразу два международных фестиваля народного танца – AUTUMN TALE – BUDAPEST в Венгрии и AUTUMN TALE – PRAGUE в Чехии. Почти 30 шестиклассников вместе со своими наставниками Оксаной Черновой, Виталием Иванченко, Мариной Живановой и руководителем Ириной Мурованой презентовали танцевальное искусство Кропивницкого на европейских сценах. И, конечно же, путешествовали. Подробности поездки корреспонденту «УЦ» рассказала Ирина Мурованая.

– Ирина, а как вы попали на эти фестивали?

– Три года назад мы побывали на одном фестивале в Праге. Тогда наши дети очень хорошо выступили, и к нам подошел директор ассоциации всех этих фестивалей Круме Брзанов. В ходе общения выяснилось, что он знает наш город и бывал в нём не единожды. Кроме того, Круме лично знаком с Русулами – руководителями коллектива «В гостях у сказки». Я очень благодарна этим людям, именно они мне подсказали, что с командой Круме Брзанова стоит иметь дело, поскольку это надежные и порядочные организаторы. Они сами родом из Македонии, живут в Скопье, но фактически ежесезонно организовывают в городах Европы международные фестивали. Так завязалось наше сотрудничество.

– В чём особенность фестивалей AUTUMN TALE?

– В фестивалях этой серии участвуют коллективы разного возраста. Среди участников даже бывают люди пенсионного возраста. Это интересно в частности для моих детей – общение с людьми разного возраста. Также ценность состоит в самобытном фольклоре – там показывают уникальные народные обряды с соблюдением всех фольклорных нюансов и оттенков. Фестивали – это всегда уникальная атмосфера: позитив, отсутствие конкуренции, обмен культурами. Мои дети находят там новых друзей – в этот раз они подружились с болгарами, невзирая на разницу в возрасте (18-20-летним парням и девушкам было о чём общаться с нашими шестиклассниками).

Ещё одна интересная особенность – иностранцы либо занимаются хореографией на профессио­нальном уровне, либо это самодеятельность. Чаще на конкурсах и фестивалях они показывают фольклор, но он не настолько «вычищен» и отточен, как у нас принято. Мы, начиная уже с 5-6 лет, добиваемся от детей идеального исполнения, синхронности, соответствия определенной школе. Иностранцы этому всегда поражаются и очень уважают наш труд.

– Какое самое яркое впечатление осталось от поездки?

– Будапешт. Даже для меня как для человека, который немало путешествует, это было очень приятное открытие. Дети-участники вместе с наставниками на нескольких катерах наслаждались неописуемой красотой Дуная под аккомпанемент не менее прекрасной классической музыки.

По дороге из Будапешта в Прагу мы на целый день остановились в Вене. Это только кажется, что дети маленькие и не все понимают. Дети видят красоту – они её чувствуют. Моя задача – не только познакомить детей с делегациями из других стран, но и показать им, к чему нужно стремиться. Намного проще потом их воспитывать дома – говорить, мол, видите, какая красота, какая чистота, культура общения, как люди общаются негромко, с уважением друг к другу, как соблюдают все правила и законы своей страны. И показывать – какой нужно делать нашу страну.

– Как часто вообще путешествует «Час Пик»?

– У нас каждый класс ездит за границу раз в год. Мы были в Германии, Чехиии, Австрии, Польше, Голландии, Сербии. Несколько раз в Португалии, Греции, в Венгрии сейчас вот второй раз, раз шесть в Болгарии.

– Чем еще, кроме хореографии, вам приходится заниматься?

– Для меня воспитательная работа с детьми – это 50% успеха. Хореография – это хорошо, но воспитание детей куда важнее. Я уже 20-й год работаю в этом коллективе и каждый раз радуюсь, как первый, когда какие-то воспитательные меры дают свои плоды. Когда вижу, как ребенок меняется, особенно трудный ребенок. Когда я замечаю, что моя помощь нужна (а часто за ней обращаются сами родители, которые просто не в силах совладать со своим ребенком), всегда стараюсь помочь.

– А почему вы не говорите таким детям «до свидания»?

– Мне такие дети интереснее. Важно получить результат в общении с таким ребенком, я очень люблю хулиганов. Это у меня такой недостаток, а может, и наоборот – плюс. Я очень люблю вот таких вот непростых ребят. И мне очень итересно, как этот ребенок меняется. Бывает, что-то получается, бывает – получается не все, но оно того стоит.

– Как вас принимали?

– Организационные вопросы – питание, проживание, программа – на высочайшем уровне. Нам есть с чем сравнивать – у нас было очень много поездок, мы жили в разных условиях. Будапешт и Прага – вообще двухместные и трехместные номера. Никакой разницы между туристами, которые находятся в этой гостинице, взрослыми иностранцами и нашими детьми организаторы не делали. Они взяли на себя огромную ответственность за ту обстановку, которая была в номерах.

Мы все – как семья. Не знаю, связано ли это с ситуацией в нашей стране, но уважение к нам очень большое. Люди с нами общаются с открытой душой, нет никакого лицемерия. Каждый раз перед выездом куда-то я всегда готовлю сначала родителей, а потом детей. Я им объясняю, что будут дети из разных стран, в том числе из той страны, с которой сейчас у нас непростые отношения, но вы ничего не должны комментировать, не должны выражать своей агрессии. Ни в коем случае.

– А Европа, несмотря на санкции относительно России, приглашает её детей на конкурсы?

– Да, наши соседи всегда есть на этих конкурсах. Принимать санкции против детей, сами понимаете, - это нехорошо. Какие санкции против детей, которые несут добро? Это дети. Хотя… Я детей-то учу, а с собой очень сложно справиться. Есть внутренняя волна непринятия… Война внутри нас, наверное, будет ещё очень долго. На одной сцене с этой страной нам непросто, если честно.

– Сотрудничество с организаторами фестивалей продолжится?

– В этом году директор фестиваля Круме Брзанов пригласил наш коллектив к себе домой – в Македонию, в Скопье. Дети поедут бесплатно. Также они будут бесплатно жить, питаться и, думаю, хорошо себя покажут. Мы туда обязательно повезем хореографическую программу и пригласим македонцев к себе. У нас же скоро юбилей. И я надеюсь, всё сложится.