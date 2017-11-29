Райкович доручив створити аптеки у всіх мікрорайонах міста. Інакше комерційним – капець

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович наказав створити аптеки у всіх віддалених мікрорайонах обласного центру до кінця 2017 року.

Відповідне доручення він дав начальнику управління охорони здоров’я міськради Оксані Макарук та головним лікарям медичних закладів на апаратній нараді сьогодні, 29 листопада, передає кореспондент «УЦ».

«Ставлю завдання, щоб у всіх віддалених мікрорайонах Кропивницького були створені аптеки. Це і Велика Балка, і Балашівка, й інші», – сказав мер.

Андрій Райкович також заявив, що, якщо його доручення не виконають, він візьметься за комерційні аптеки.

«Я розумію, що викликаю вогонь на себе. Але, якщо до кінця року аптеки не організують, з першого січня [2018 року] ми створимо комунальне підприємство і жодної комерційної аптеки у лікувальних закладах не буде», – наголосив міський голова.

Особисту відповідальність за організацію аптек він поклав на начальника управління охорони здоров’я міськради Оксану Макарук та головних лікарів.