Фабрика мыльных пузырей

– И чем вам не нравятся наши пузыри?

– Не радуют…

Вся нынешняя Украина – одна большая фабрика. Классическая советская фабрика местпрома начала 90-х, выпускающая никому не нужную продукцию. Какую – понятно из названия. С устаревшим оборудованием, гнилыми цехами, дырявым забором и затаренными складами. Как положено, есть директор, главный инженер, начальник охраны, партком, профком, целая куча управленцев и ИТР. Есть и работяги. Бухают и воруют практически все, но сообразно субординации.

Думаете, преувеличение? Назовите любую грань жизни страны, и мы вместе найдем аналогии с этой допотопной фабрикой. Есть на ней, впрочем, несколько новых станков и участков, есть толковые специалисты, но на выходе все те же пузыри, которые, блеснув радугой, исчезают без следа либо оседают на окружающих какой-то мутной субстанцией.

Попробую пояснить свою «мыльную» ассоциацию на свежем примере. На минувшей неделе Верховной Радой под фейерверк из радужных шариков был принят закон о бюджете-2018. На каждом стояли цифирки 3700 грн (новая «минималка»), на некоторых – 4100 (от Президента), а на нескольких и вовсе – 5000 и подпись «От меня лично. О’Ляшко». Народ просто обалдел от такой красоты. А дальше все, как у Булата Окуджавы: «Девочка плачет, шарик улетел». Зато остался закон, которым Рада увеличила оклад народных депутатов до 16 тыс. грн. Не хило? Это вы еще не все знаете! С добавками, надбавками, выслугой и доплатами реальная зарплата нардепов в начале следующего года составит тысяч тридцать. А еще каждой фракции, поддержавшей бюджет, огромная (нардеп Лозовой другое слово использовал, но мы же приличные люди) сумма на лоббируемый проект (типа пожарных вертолетов). А еще каждому нардепу, голосовавшему «за», – по 5 млн «на округ». А там уж как совесть позволит: кто больницу модернизирует, а кто денежки располовинит. В общем, для одних – золотой дождь, а для нас с вами – мыльная пыль в глаза и два вопроса на сообразительность: где работодатели возьмут деньги на новую «минималку» и на сколько вырастет цена на продукты и все остальное?

А пока вы думаете, напомню, как премьер Гройсман год назад, запуская облако шариков с цифрой 3200, убеждал нас, что рост «минималки» на ценах не скажется. Ага, не сказалось! Любимое народом филе куриное в декабре 2016-го стоило 78 грн за кг, нынче – 100 грн. А цена на главный продукт – сало – с 40 грн взлетела до 120!

Ладно, о продуктах все! Ибо, как сказал вконец отощалый министр Рева: «Надо меньше жрать!» Давайте о земле.

В одном пакете с бюджетом Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли еще на год. Причина – не готов народ, не созрел. Не верьте, это снова мыльное облако. Запускают его чиновники и политики. Первым выгодно управлять государственными землями и стоять на КПП, через который проходит любая «земельная» бумажка. Для вторых – это тема, которой можно бесконечно драконить народ и повышать свои рейтинги.

Народ, говорите, не созрел? А дома свои продавать можно? А автомобили? Можно? Ну спасибо, благодетели! Как бы мы без ваших запретов жили, прямо не знаю. Только народ не глупее вас, в убыток никто не продал бы. А может, именно это вас и смущает?

А сколько еще проектов чудных рождают светлые головы технологов отдела новой техники нашей фабрики! Сейчас вот сами выдули огромный пузырь и назвали его Михо – народ, раскрыв рот, ждет, чем дело кончится. Хотя вариантов немного: либо сдуется, либо разнесет все вокруг.

Кстати, знаете, чем хороши мыльные пузыри? Они всегда свежие и яркие, хотя и живут недолго. А в последнее время уже и не радуют.