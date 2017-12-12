Фабрика мыльных пузырей

15:13
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– И чем вам не нравятся наши пузыри?
– Не радуют…

Вся нынешняя Украина – одна большая фабрика. Классическая советская фабрика местпрома начала 90-х, выпускающая никому не нужную продукцию. Какую – понятно из названия. С устаревшим оборудованием, гнилыми цехами, дырявым забором и затаренными складами. Как положено, есть директор, главный инженер, начальник охраны, партком, профком, целая куча управленцев и ИТР. Есть и работяги. Бухают и воруют практически все, но сообразно субординации.

Думаете, преувеличение? Назовите любую грань жизни страны, и мы вместе найдем аналогии с этой допотопной фабрикой. Есть на ней, впрочем, несколько новых станков и участков, есть толковые специалисты, но на выходе все те же пузыри, которые, блеснув радугой, исчезают без следа либо оседают на окружающих какой-то мутной субстанцией.

Попробую пояснить свою «мыльную» ассоциацию на свежем примере. На минувшей неделе Верховной Радой под фейерверк из радужных шариков был принят закон о бюджете-2018. На каждом стояли цифирки 3700 грн (новая «минималка»), на некоторых – 4100 (от Президента), а на нескольких и вовсе – 5000 и подпись «От меня лично. О’Ляшко». Народ просто обалдел от такой красоты. А дальше все, как у Булата Окуджавы: «Девочка плачет, шарик улетел». Зато остался закон, которым Рада увеличила оклад народных депутатов до 16 тыс. грн. Не хило? Это вы еще не все знаете! С добавками, надбавками, выслугой и доплатами реальная зарплата нардепов в начале следующего года составит тысяч тридцать. А еще каждой фракции, поддержавшей бюджет, огромная (нардеп Лозовой другое слово использовал, но мы же приличные люди) сумма на лоббируемый проект (типа пожарных вертолетов). А еще каждому нардепу, голосовавшему «за», – по 5 млн «на округ». А там уж как совесть позволит: кто больницу модернизирует, а кто денежки располовинит. В общем, для одних – золотой дождь, а для нас с вами – мыльная пыль в глаза и два вопроса на сообразительность: где работодатели возьмут деньги на новую «минималку» и на сколько вырастет цена на продукты и все остальное?

А пока вы думаете, напомню, как премьер Гройсман год назад, запуская облако шариков с цифрой 3200, убеждал нас, что рост «минималки» на ценах не скажется. Ага, не сказалось! Любимое народом филе куриное в декабре 2016-го стоило 78 грн за кг, нынче – 100 грн. А цена на главный продукт – сало – с 40 грн взлетела до 120!

Ладно, о продуктах все! Ибо, как сказал вконец отощалый министр Рева: «Надо меньше жрать!» Давайте о земле.

В одном пакете с бюджетом Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли еще на год. Причина – не готов народ, не созрел. Не верьте, это снова мыльное облако. Запускают его чиновники и политики. Первым выгодно управлять государственными землями и стоять на КПП, через который проходит любая «земельная» бумажка. Для вторых – это тема, которой можно бесконечно драконить народ и повышать свои рейтинги.

Народ, говорите, не созрел? А дома свои продавать можно? А автомобили? Можно? Ну спасибо, благодетели! Как бы мы без ваших запретов жили, прямо не знаю. Только народ не глупее вас, в убыток никто не продал бы. А может, именно это вас и смущает?

А сколько еще проектов чудных рождают светлые головы технологов отдела новой техники нашей фабрики! Сейчас вот сами выдули огромный пузырь и назвали его Михо – народ, раскрыв рот, ждет, чем дело кончится. Хотя вариантов немного: либо сдуется, либо разнесет все вокруг.

Кстати, знаете, чем хороши мыльные пузыри? Они всегда свежие и яркие, хотя и живут недолго. А в последнее время уже и не радуют.

Ефим Мармер

Ефим Мармер

Родился в Гайвороне, большую часть жизни прожил в Кировограде. Начинал инженером, заканчивать, видимо, буду журналистом. Люблю людей, котов и книги. Ненавижу подлость и ксенофобию.

  • iosif

    Шел 2217 год.
    Колонка главвреда.
    “… все наши проблемы уходят корнями в СССР. В силу того что …”

    Ребяты демократы (кому милее либералы) “совка” уже почти 30 лет как нету. За это время СССР завершил гражданскую, дал пендюлей интервенции, собрал воедино (почти) развалившуюся империю, построил тысячу заводов и фабрик, перемолотил германский евросоюз в ВОВ, создал десятки вузов которые воспитали тысячи специалистов в новейших областях науки о которых до того в России ни малейшего понятия не имели.
    Если мы и дальше будем смотреть на наше прошлое только в отрицательном разрезе то и дальше будем из него черпать только негатив и соответственно хереть . В прошлом надо заряжаться позитивом, а заряжаться есть чем. Когда у человека плохое настроение, негатив то от сквозняка даже гвозди гнутся.