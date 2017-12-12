Павел Штутман: «Реорганизация ведущих экономик начиналась с образования»

У работодателей складывается впечатление, что украинская высшая школа, как минимум в лице отдельных учебных заведений, похоже, существует сегодня исключительно для поддержания собственной жизнедеятельности. Такое мнение в интервью «УЦ» высказал промышленник Павел Штутман, активно продвигающий идею внедрения по немецкому образцу дуальной системы подготовки рабочих, инженерных и экономических кадров в наших вузах.

Ее суть – в том, что половину времени обучения студент проводит на предприятии, с которым заключает трудовой договор, и непосредственно работает по своему профилю, выполняя не «тренировочные», а реальные производственные задачи и получая зарплату. При этом количество аудиторных занятий соответствует дневной форме обу­чения. Методическую помощь во внедрении именно такой системы в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство» нашей стране оказывает правительство Германии, которая считается одним из мировых лидеров в области подготовки кадров для промышленности.

– Реорганизация всех ведущих экономик мира начиналась с образования, – подчеркивает Штутман. – Университеты должны встать на службу обществу. Все начинается с подготовки специалистов, реформаторов, которые придут и будут «вытягивать» экономику. Так было в Турции, Польше, Сингапуре, Южной Корее и других странах, которые проводили у себя успешные реформы в последние десятилетия.

В феврале состоялась презентация проекта «Дуальное образование в диалоге» в Федерации работодателей Украины, на которой присутствовала делегация Министерства образования и науки во главе с Лилией Гриневич, представители Академии наук, народные депутаты.

– Это был наш первый контакт с представителями этой программы, я выступил с предложением создать при министерстве рабочую группу по внедрению высшего дуального образования в Украине. Началась работа с этой группой – в основном это представители немецкой стороны и несколько украинских профессоров. Я заинтересовался в первую очередь из-за небезызвестной ситуации с инженерными кадрами, да, в общем, и с экономическими, в нашем городе и области, где, к сожалению, деградирует технический университет и уже несколько лет не является поставщиком инженерных кадров для экономики области. Как руководитель областного объединения организаций работодателей, двух крупных украинских машиностроительных холдингов, я занимаюсь этим вопросом. Мы ведем переговоры и с кировоградской летной академией, плотно работаем с киевским политехническим институтом, криворожским национальным университетом, харьковским «политехом». Это крупные вузы, расположенные не у нас в областном центре, где находится главный офис нашей компании. Так получилось, что с частным вузом мы быстрее договорились, и с 1 сентября этого года на базе Кировоградского института коммерции действует этот проект. Составили учебные планы вместе с руководством института, там, где мы понимаем, каждый день выполняем определенную работу. Речь о подготовке финансистов, специалистов маркетинга и бухгалтерского учета, – уточняет Штутман.

Недавно он вернулся из Германии, где имел возможность посмотреть и «пощупать» то, как дуальная система применяется на практике, получить ответы на вопросы, касающиеся обучения непосредственно у работодателя.

– Мы договорились с активным участником этой программы Райнхартом Дудеком, он спикер городского совета Эрфурта. Вся инфраструктура Эрфурта – электроэнергия, газ, отопление, уборка улиц, утилизация мусора, транспорт – обслуживается объединением 12 коммунальных предприятий, там нет частных компаний. Это все муниципальная собственность, которая управляется, на мой взгляд, достаточно эффективно. Так вот, на базе этого объединения коммунальных предприятий у нас была встреча с его руководителями, кадровиками, были профессора дуального университета Гера-Айзенах, где готовят специалистов, уже в ходе обучения работающих на этих коммунальных предприятиях. Пригласили специально молодого человека, который только что закончил обучение по этой программе. Это была крайне полезная встреча. Для того, чтобы внедрить чужой позитивный опыт, его нужно сначала изучить. А потом адаптировать к нашей системе. Сегодня уже достаточно много информации, и, я так думаю, в Украине по дуальной системе высшего образования мы сделали шаг вперед. В первую очередь нас интересует подготовка технических и экономических кадров – опыт, наиболее подходящий для нас.

Хотя на уровне министерства есть понимание необходимости перенимать лучшее, «пока дают», инициатива все еще на стадии профессионального обсуждения. У работодателей, потребляющих «продукцию» наших вузов, есть вопросы к опубликованному проекту концепции высшего дуального образования, подготовленному рабочей группой при МОН.

– К сожалению, академическое влияние там велико, сегодня высшая школа в Украине ориентирована на собственные потребности, – считает Штутман. – Они упорно пытаются назвать работу на предприятиях в рамках дуального обучения специалистов производственной практикой, на которую можно прийти, уйти… Дуальное образование – это непосредственно работа, трудовые обязательства, это ответственность. Студент на предприятии не выполняет учебных заданий, он выполняет практические задачи, то, что нужно компании, – возможно, не такие сложные, как опытный работник. Это суть дуального образования, там нет тренировочных заданий, есть обыкновенная работа. В Германии, например, нет стипендий в нашем понимании – там бесплатное государственное образование, а в дуальной системе молодой человек имеет возможность получать зарплату – условно 700 евро на первом курсе, 800 на втором, 900 на третьем. Мы направляем сейчас наши замечания, работодатели говорят: работа – это работа, есть трудовой контракт, есть трудовое законодательство, молодой человек работает и за свою работу должен получать заработную плату. Есть определенная группа представителей высшей школы, которая, как мне кажется, хочет свести это к тому, что есть сейчас: хочешь на практику – пойди, подпиши договор, который не предусматривает никакой ответственности, покажи его в университете, и все. Это большая угроза, хорошая идея у нас может превратиться в еще один способ академического мошенничества.

О деградации высшего образования, в том числе – местного ЦНТУ, наш собеседник говорил, выступая на муниципальном инвестиционном форуме TIME to INVEST в конце ноября. По его данным, в Центральноукраинском национальном техническом университете сегодня 25-50% студентов – «мертвые души», которые никогда не были на занятиях, никто их не видел, но они регулярно каким-то образом сдают сессии и даже получают стипендию.

– Теперь университет уже месяц не работает, и занятия, насколько мне известно, возобновятся только в марте. Легализовали эту систему. Мол, отапливать нечем, при этом остальные местные вузы отапливают, а ЦНТУ – нет. Я не знаю, почему так, – констатирует Штутман.

На том же форуме он поднимал и другую тему, касающуюся местных реалий, создающих проблемы для тех, кто занимается производством в областном центре. Речь – о городском брендинге.

– Составляющая часть любой продукции – бренд, а составляющая часть любого бренда – место, где это сделано. Как государство – сделано в Китае, Японии или Германии, так и город – сделано в Мюнхене или в Лейпциге, например. Уже 6 раз переименовывали наш несчастный город. Каждый раз это обнуляет уже наработанную репутацию бренда. Не менее важны и ассоциации, которые вызывает то или иное имя, название. Что касается нового названия нашего города, то, к сожалению, оно с первого дня связано с нарушением прав граждан, проявлениями некоего тоталитаризма, когда те, кто принимает решения, игнорируют мнение людей, нарушая нормы международного права, рекомендации Венецианской комиссии и так далее. Тем более никому не интересны наши внутренние мифы. Сколько бы мы ни уговаривали себя, мы не театральная столица мира – в Кременчуге уверены, например, что первый украинский театр был создан там. Харьковчане убеждены, что Марко Кропивницкий – житель хутора Уют в окрестностях их города, там же похоронен. Наша «неповторимость», которую мы выбрали, к сожалению, не создает уважения к имени нашего города со стороны окружающих. Это сказывается и на стоимости наших товаров. Если условный товар произведен в Париже, он стоит 5 евро, если в Виннице – 3 евро, а если в Кропивницком – можете быть уверены, меньше, чем в Виннице. Бренд всегда что-то стоит. Для нас, тех, кто производит здесь товары, это проблема, – подчеркивает Штутман.

Возвращаясь к другой проблеме местного производственного бизнеса – с подготовкой кадров, он отмечает: нельзя сказать, что внедрение передового немецкого опыта у нас не интересует совсем никого, кроме работодателей.

– Руководство министерства образования, я искренне верю, хочет изменить эту систему, – говорит Штутман. – Но, опять же, это должны делать не отдельные люди, а армия реформаторов. Если Украина найдет в себе силы и продемонстрирует действенное желание создать у себя мощную экономику, то в первую очередь нужно обратить внимание на образование. Но мы уже в этой экономике, нам некуда деваться, и мы хотя бы на своем уровне пытаемся что-то менять, и видим именно в дуальном образовании тот рычаг, к которому может приложить руку и работодатель.