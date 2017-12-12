«Пять» по арифметике, «два» по поведению

Пренеприятнейшее событие произошло в славной Александрии. Состоялся суд над человеком, который переселился в нашу область с территорий, временно оккупированных врагом. Хотя суд на этот раз и был справедлив с точки зрения наказания, но его решение все равно вызывает вопросы.

Но обо всем по порядку. Некий гражданин К. не захотел жить в городе Мариуполь и переехал в нашу область. Желание понятное и вполне допустимое. Тем более что образование позволяло ему без проблем устроиться на работу в Кировоградоблэнерго. Однако, помимо заработанной платы, сей гражданин решил получить помощь и от государства, заявив о необходимости в данной помощи. На протяжении 4 лет он сообщал в Управления труда и социальной защиты населения Александрийского городского совета о том, что нуждается в ежемесячной адресной помощи переселенным из зоны проведения АТО лицам. Ибо постановление Кабинета Министров Украины предусматривает ее предоставление лицам, которые вынуждены арендовать жилье и платить за коммунальные услуги.

Таким образом наш переселенец получил от государства помощь в размере чуть больше 18 тысяч гривен. Не много, конечно, но все-таки лучше, чем ничего. И все бы было хорошо, если бы в своих ежегодных заявлениях гражданин К. не «забывал» указать тот факт, что его супруга владеет собственным жильем вне пределов зоны АТО. А значит, полученная помощь была незаконной, потому что то же самое постановление Кабмина указывает на факт владения жильем как на фактор, не позволяющий получать помощь. Таким образом предоставление ложных сведений гражданином К. привело к незаконному завладению денежными средствами государственного бюджета.

И хотя в судебном заседании К. свою вину в совершении преступления признал полностью, суд все-таки вынес обвинительный вердикт: его действия квалифицированы по части 1 статьи 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество).

А учитывая тот факт, что после начала судебных заседаний К. в содеянном искренне раскаялся и даже с целью возмещения ущерба добровольно перечислил на счет Управления труда и социальной защиты населения 5500 гривен, то суд посчитал это достаточным основанием быть уверенным, что данное противоправное действие больше не повторится.

Путем нехитрых математических исчислений становится понятно, что в материальном выигрыше все-таки остался К. Поскольку суд не обязал его возместить всю полученную сумму, то, получив более 18 тысяч гривен, он вернул в казну государства меньше половины суммы. Вот уж, действительно, самый гуманный суд в мире!

Ну и, конечно, возникает вопрос о том, почему сотрудникам александрийского управления социальной защиты понадобилось более двух лет на установление факта обмана и мошенничества. Видимо, очень много переселенцев живет в Александрии. Хотя, судя по информации с официального сайта, в самом управлении работают 63 человека! Маловато?

И еще, интересно, как бы отнеслись к этому решению суда ребята, которые сейчас в окопах защищают того самого К. от проблем, из-за которых он покинул свой дом?