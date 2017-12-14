Під Кропивницьким патрульні розбили ще один «Пріус» (ВІДЕО)

Екіпаж патрульної поліції Кропивницького на службовому авто Toyota Prius потрапив у ДТП під обласним центром сьогодні, 14 грудня.

Відео місця аварії виклав у Facebook Ігор Слинюк, передає кореспондент «УЦ».

«Зараз, траса з Бережинки», – підписав ролик його автор.

Сейчас, трасса из Бережинки) Опубліковано Игорем Слынюком 14 грудня 2017 р.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, «біля залізничного переїзду на виїзді на Бережинку, водій автомобіля Toyota Prius не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з’їхав з проїжджої частини, здійснивши наїзд на огороджувальний сигнальний стовп. Як з’ясувалося, на цьому відрізку шляху раніше вже трапилася аварія, й на дорозі лишилася мастильна речовина, що й призвела до погіршення стану дорожнього покриття. Ніхто не постраждав. Автівка зазнала незначних механічних походжень».

У прес-службі додали, що патрульне авто «супроводжувало негабарит і їхало з незначною швидкістю».

Нагадаємо, 4 серпня у Кропивницькому водій патрульної Toyota Prius спробував розвернутися перед автобусом, однак не розрахував відстань. Автобус врізався в авто з поліцейськими.