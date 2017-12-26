Большая порция счастья

В предпоследнюю пятницу уходящего года в галерее «Елисаветград» были подведены итоги третьего всеукраинского конкурса «Щаслива дитина – квітуча Україна». В этот раз из всех уголков страны на конкурс были присланы более 1300 детских работ.

До 1 февраля стены галереи будут украшены детскими рисунками. Их настолько много, что от обилия ярких красок разбегаются глаза. Но все их объединяет одно: на этих рисунках изображено огромное количество вариаций детского счастья.

– Мы посчитали их вес – это приблизительно 90 килограммов, – отметил владелец галереи и организатор конкурса Николай Цуканов. – В ответ мы от себя напечатали приблизительно 6 килограммов дипломов и почти 90 килограммов календарей – столько же, сколько нам прислали работ. Подарки не взвешивали. В этот раз своих победителей выбрали и наградили примерно сотня людей – художники, бизнесмены, общественные активисты и обычные граждане.

Несмотря на то, что детскими рисунками был полностью завешан главный зал галереи, а часть их экспонировалась еще и в малом зале, места для всех работ не хватило. Самой маленькой участнице нынешнего конкурса всего пять лет, но, по признанию Цуканова, ее работа настолько тронула всех, что ее решили включить в конкурс, несмотря на то, что по его условиям к участию допускаются дети от 6 до 16 лет.

– На этих рисунках изображены открытые, счастливые лица, они излучают мир, показывают, что Украина – это страна мирная и желающая мира. Оказалось, что этот посыл очень востребован – работы прошлогоднего конкурса выставлялись в США, Канаде, Китае, Швейцарии, Германии. В этом году детскими рисунками из Украины уже заинтересовались Япония, Финляндия, одна из Стран Балтии и Грузия. С Японией сейчас ведутся переговоры на уровне посольства – необходимо решить, в каком формате пройдет выставка: в галерее или под эгидой украинского сообщества. С Грузией переговоры уже завершены, детские работы будут выставлены в галерее «Ванда» в Тбилиси – эта галерея специализируется на детском творчестве и организовывает международные конкурсы среди детей, – поведал «УЦ» Николай Цуканов.

Главным победителем в акции «Щаслива дитина – квітуча Україна» 2017 года стал Дима Ляшук – его работа украсила подарочный календарь, посвященный конкурсу. А сам Дима получил в подарок картину от художника Ленура Велиляева. Работы детей оценивали и другие художники, причем не только из Кропивницкого. Свои любимчики среди конкурсантов нашлись у Анатолия Кимнатного, Андрея Хвороста, Василия Коваля, директора художественной школы им. А. Осмеркина Анны Тимофеенко и даже у ивано-франковского художника Федора Матейчука. Не остались в стороне представители общественности, бизнеса и СМИ – своих победителей награждали главный редактор «Первой городской газеты» Людмила Макей, глава армянской общины в Кропивницком Тигран Хачатрян, директор предприятия «Друкмаш-Центр» Людмила Шубина и многие другие. К награждению подключились даже жители прифронтового Мариуполя.

– Еще при проведении первого конкурса мы пришли к решению, что оценивать творчество ребенка должен тот, кто его награждает, – отмечает Николай Цуканов. – Это будет самой объективной оценкой. Сегодня мы подвели итоги конкурса и наградили около 70 детей из Кропивницкого, а в целом свои подарки получат более 400 участников из всей Украины. Среди этих подарков 40 работ профессиональных художников.

Что же изображали дети в своих работах, как представляли себе счастье? Ожидаемо огромное количество рисунков рассказывали трогательные истории о семье. Мама и папа, братья и сестрички, любимые домашние питомцы. Один из таких семейных портретов стал главным образом конкурса в нынешнем году. На многих рисунках изображены символы Украины – калина, сине-желтые флаги, некоторые дети рисовали карту страны. Другие изображали свою порцию счастья, руководствуясь исключительно собственным воображением, благодаря которому были созданы милые портреты ангелов, симпатичные натюрморты и даже веселые монстрики. А что, это же детское счастье!