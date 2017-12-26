Ольга Шурова: «Спасибо, pianofamily!»

Большинство публикаций финального номера уходящего года так или иначе связаны с подведением самых различных итогов. Практически все они носят субъективный характер, отражая симпатии или антипатии авторов. Не является исключением и интервью с Ольгой Шуровой, родной сестрой и участницей группы мегапопулярного Пианобоя, чье выступление в Кропивницком состоялось в декабре.

Сегодня Дмитрия Шурова знает практически вся страна, и даже те, кто еще не запомнил его лицо, регулярно слышат музыку Пианобоя из телевизоров, радиоприемников, наушников и утюгов. Невероятно талантливый композитор и гениальный музыкант, он обладает бешеной энергетикой и позитивной харизмой. Это, собственно, могли в полной мере видеть, слышать и ощутить зрители в переполненном зале областной филармонии. Концерт прошел в рамках все­украинского тура «На вершині», группу дополнило камерное трио, звук и свет приобрели настоящее европейское качество, а в новую программу были аккуратно встроены уже любимые народом хиты.

Реакция зала была фантастической, и она нашла мгновенный отклик у музыкантов – соло гитариста Владимира Павловского, хит в исполнении Ольги Шуровой и сам Пианобой, который два часа без пауз творил музыку, казалось, из воздуха. Думаю, очень многие из присутствующих в зале согласятся с тем, что это Концерт Года.

Мне уже довелось знакомить читателей «УЦ» с Дмитрием в его прошлый – первый – приезд в наш город в качестве Пианобоя, но за последнее время он приобрел такую огромную известность и популярность, что захотелось поговорить с кем-то из тех, кто стоит рядом с ним на сцене. В этом плане, конечно же, лучше других знает Пианобоя его сестра Ольга, по совместительству вокалистка и мультиинструменталистка.

– Оля, в Кропивницком сильно заждались Пианобоя, это было заметно по реакции зала на концерте 1 декабря. А какие ваши впечатления от приезда в наш город?

– В Кропивницком с концертом мы не были достаточно давно, поэтому тоже очень ждали этой встречи. Но лично для меня этот город совсем не чужой, отсюда родом мой муж, Андрей Бояр, и мы периодически приезжаем навестить родственников и немножко выдохнуть. Концерт получился одним из самых ярких в туре по взаимоотдаче с публикой: спасибо, pianofamily!

– Чем вообще запомнится 2017 год команде Пианобоя?

– За этот год мы сменили и существенно расширили концертный состав, у нас появилось потрясающее световое шоу, новые красивые песни, мы отъездили успешный тур «На вершині» с камерным оркестром, выпустили несколько клипов. Хороший получился год, продуктивный.

– На ваших концертах зрители особенно настойчиво просят исполнить любимые народом хиты, включая песню из сериала «Слуга народа». Как вы находите баланс между новой и условно старой программой?

– Перед каждым концертом Дима сам составляет треклист, у него огромный опыт и тонкое чутье в построении программы, он точно знает правильное место для каждой песни и понимает, как сделать так, чтобы в одном концерте уживались и «Кохання», и «Слуга народа».

– У вас в хорошем смысле семейный бизнес. Скажите, когда мы услышим в концерте Шурова-младшего? Как вы оцениваете перспективы этого молодого человека?

– Лев уже участвовал в нескольких туровых концертах в дуэте с папой. Это был их совместный номер из хип-хопового попурри, в котором Лев играл на барабанах и пел/читал. Он очень круто играет на барабанах, фортепиано, гитаре, поет, читает рэп, сочиняет и записывает песни. Я уверена, у него получится все, что он захочет, потому что есть талант, трудолюбие и поддержка семьи.

– Оля, скажите честно, от того, что вы – родная сестра невероятно талантливого Пианобоя, вам легче или трудней работать в команде?

– С одной стороны, в чем-то легче, ведь я знаю Диму всю свою жизнь и быстро его понимаю, потому что у нас одни гены. С другой стороны, сложнее, потому что я чувствую огромную ответственность и боюсь его подвести. Поэтому я не задумываюсь о том, легче мне или труднее, - просто стараюсь делать свое дело максимально хорошо, насколько могу. Концерты – мое любимое занятие в жизни, поэтому это приятные старания.

– Есть ли новогодние традиции в большой семье Шуровых?

– Мы обязательно собираемся на семейный ужин 31 декабря, дарим друг другу подарки, готовим много блюд из кухни разных стран и просто хорошо проводим время.

– Вы уже приучили зрителя, что от Шурова всегда можно ждать сюрпризов. Я не раз слышал от меломанов, как здорово было бы услышать диск франкоязычного Пианобоя или джазового. Поделитесь планами, пожалуйста.

– Я вам скажу, что от Шурова мы и сами ждем сюрпризов, поэтому поживем – увидим. Но я слышала наброски нескольких новых песен, и, поверьте мне, это очень красиво.