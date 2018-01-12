«Олександрійський маніяк» поскаржився суду на знущання з боку прокурора

Володимира Никитюка звинувачують у вбивстві 21-річної Дарини Озарко (6 червня 2016 року), грабежі дівчат з замахом на вбивство (26 липня) і вбивстві 13-річного Станіслава Бойка (початок серпня 2016-го, точна дата не встановлена). Ще два злочини того періоду залишаються нерозкритими: пропажа 15-річної Софії Буц (1 травня), яку потім знайшли мертвою, і пропажа 12-річного Іллі Макарова (22 травня), якого не виявили досі ні живим, ні мертвим. За клопотанням обвинуваченого, справа слухається судом присяжних.

Підозрюваний у двох вбивствах і замаху на вбивство Володимир Никитюк зачитав суду скаргу на знущання в Кропивницького СІЗО з боку прокурора К.

Він озвучив скаргу на початку судового засідання вчора, 11 січня, передає «Моя Олександрія».

«Прошу припинити жорстокі знущання, в тому числі з боку прокурора, і перевести мене в інший ізолятор», – зажадав він в Олександрійському суді.

На це суддя Галина Коліуш запитала у обласного прокурора Миколи Вдовиченка, який виступає в справі обвинувачем, чи відомо йому про такі факти. Той відповів негативно.

«Мені невідомі такі факти, а переведення в інший ізолятор буде тільки затягувати розгляд справи», – сказав він.

Суд порадився на місці і відмовив Никитюку в задоволенні скарги, оскільки, за словами судді, він «не навів фактів знущання».

Коліуш усно рекомендувала обвинуваченому повідомити про дії прокурора К. в правоохоронні органи, а «щодо переведення в інший ізолятор – звертатися про це в установленому порядку».