На каналі «Кіровоград» буде більше випусків новин і серіал «Роксолана»

З 15 січня канал «Кіровоград» (філіал Національної суспільної телерадіокомпанії України) переходить на нову сітку віщання.

Про це тижневику «УЦ» розповіла продюсер каналу Олена Кваша.

«Ранковий ефір у будні буде починатися о сьомій ранку, як і раніше, зі старими друзями – ведучими програми “Ранкова кава”, – сказала вона. – Але тепер з’являться ще й три ранкових випуски новин – о 7:30, 8:00 та 8:30. Взагалі новин побільшає – сім випусків на день. І вранці це повинні бути оригінальні випуски, в рідкісних випадках можуть бути повтори новин за вчора або анонси подій, які будуть відбуватися протягом дня. До слова, про новації, ми один з небагатьох філій, який ввів ранкові ефіри у вихідні навіть раніше, ніж “1 + 1”. Це буде тривати, у вихідні ранковий ефір буде починатися о восьмій і закінчуватися о 9:40. Це “Ранкова кава Weekend”».

Ще з того, чого раніше не було, – денний випуск новин о 13:30 і ще один додатковий випуск о 17:00, зберігається «класичний» випуск о 19:00, а фінальний випуск новин тепер буде о 20:30.

На каналі також з’явиться кілька нових проектів та розважальний контент – зокрема, телевізійний серіал «Роксолана».