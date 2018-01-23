Сумма рекордная, а дело с душком

Правоохранители отрапортовали о задержании руководителя строительной фирмы, который требовал и получил у неизвестного лица два миллиона гривен для использования в качестве взятки за снижение стоимости оценочных работ по подключению газа. Деньги он якобы намеревался передать двум должностным лицам ОАО «Кировоградгаз».

Все началось с сообщения Управления защиты экономики в Кировоградской области, опубликованного на Facebook 16 января. «Работники Управления защиты экономики в Кировоградской области задокументировали руководителя строительного предприятия и должностных лиц предприятия газовой отрасли, организовавших схему “дополнительного заработка”, – говорилось в нем. – Правоохранители установили, что “дельцы” требуют от частного предпринимателя 2 миллиона гривен за снижение стоимости разработки технического газового проекта и его утверждение. В дальнейшем пообещали подключить предприятие к сети.

16 января сотрудники Управления защиты экономики в Кировоградской области Нацполиции совместно со следователями областной полиции под процессуальным руководством Прокуратуры Кировоградской области задержали руководителя строительного предприятия в его собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки».

Чуть позже появилась информация, что упомянутых «должностных лиц предприятия газовой отрасли» объявили в розыск. Задержанным же руководителем предприятия, по данным СМИ, оказался директор ЧП «Эскалибур-3000» Валентин Радченко. Он уже «светился» в скандалах, связанных со строительными тендерами.

Вечером 16 января заявление сделала НАК «Нафтогаз Украина». «”Нафтогаз” поддерживает действия следственных органов по борьбе со взяточничеством, в том числе на предприятиях группы, и выражает готовность содействовать правоохранительным органам в расследовании данного преступления. Если обвинения в причастности должностных лиц “Кировоградгаза” к вымогательству взятки окажутся правдивыми, эти лица должны быть наказаны. Мы не приемлем коррупцию. Это касается любого сотрудника группы “Нафтогаз”», – отметил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Во всей этой истории осталось несколько весьма важных, но пока невыясненных подробностей. До сих пор непонятно, кто именно платил деньги (дело вроде было в Долинской) директору ЧП «Эскалибур-3000». Неясна судьба и роль в деле о взятке якобы объявленных в розыск чиновников «Кировоградгаза» (есть информация, что в розыск их не объявляли). Делиться же подробностями официально полиция не спешит, ссылаясь на следственные действия.

Радченко взяли под стражу, при этом суд предусмотрел возможность внесения залога в размере почти 200 тысяч гривен. Сумма, учитывая многие годы подозреваемого в бизнесе, не кажется запредельной, чего не скажешь о размере взятки – пока это рекорд. Впрочем, можно ли называть передачу денег от одного частного лица другому частному лицу взяткой? Может, речь идет о банальном мошенничестве?