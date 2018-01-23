Учеба в Киеве: зачем, почему и кто поможет

Пока значительная часть их сверстников меряется айфонами, купленными за деньги родителей, курит кальян и «селфится» в туалетах местных развлекательных заведений, 18-летние герои нашей публикации грызут гранит науки в одном из ведущих вузов страны. А в свободное от пар время слушают лекции представителей Intel, ищут дополнительные способы развиваться в выбранной профессии и точно знают, где и почему будут работать, когда получат диплом.

Сегодняшние собеседники «УЦ» Данил Снисаренко и Иван Капёнкин – недавние выпускники школ областного центра Кировоградщины, которые в эти дни сдают первую сессию в Национальном техническом университете Украины «КПИ».

Почему там?

Оплачивать студенческую жизнь в чужом городе им частично помогает целевая стипендия группы предприятий «Гидросила», где заинтересованы в притоке молодых квалифицированных кадров, подготовленных специалистами топовых учебных заведений страны.

– В Украине много вузов, но все дают разный уровень образования. Здесь дается лучшее – в плане технических специальностей. Поэтому был сделан такой выбор, – говорит Данил, проводивший анализ открытых источников, прежде чем подать документы. – В Интернете много топов по вузам, где расписано все – аккредитация, конкурс на место, сотрудничество с заграничными и нашими компаниями. Можно смотреть и выбирать.

Его сокурсник по выпускающей кафедре прикладной гидроаэромеханики и механотроники Механико-машиностроительного института НТУУ «КПИ», Иван, поступал по «живым» рекомендациям. В политех раньше пошли учиться двое его друзей, говорит, очень советовали, мол, хороший вуз. А гидроаэромеханика и механотроника, подразу­мевающие создание механизмов на основе физики жидкостей и газов, робототехники, манипуляторов и т.п., оказались наиболее привлекшими его направлениями из списка специальностей.

– Техническое направление мне подходит, – говорит он. – Гуманитарное – не мое. Я всегда интересовался науками, физикой, математикой. Строить механизмы – это интересно, и если в этом разобраться, научиться этому, есть преподаватели, с которыми можно по этому поводу поговорить, что-то сделать интересное, то почему нет?

Почему не здесь?

С другой стороны, для того, чтобы получить образование, в том числе – техническое, сегодня вовсе не обязательно ехать за 300 с лишним километров от дома. У наших собеседников есть свои аргументы в пользу КПИ.

– Есть знакомые, которые учатся в местных вузах. Они рассказывают, как они ту же сессию сдают – их оставили на какое-то мероприятие, они там что-то порассказывали, и у них все «закрывается». У нас такого нет – все только через экзамены, человек должен доказать, что он все знает, – говорит Данил.

У него, по его словам, со сдачей проблем нет. Хотя, по оценкам старших знакомых из университета, программа по той же высшей математике у его курса – в разы сложнее, чем была в свое время у них. Возможно, для кого-то все эти аргументы скорее «против», чем «за». Но дело здесь, очевидно, в разном отношении к учебе и тех целях, которые ставит перед собой каждый конкретный человек, получая образование, основу будущей карьеры и самореализации. Еще один важный для многих аспект учебы в другом городе, особенно в мегаполисе – длительная разлука с друзьями и близкими и давление атмосферы большого города, к которому готов не каждый.

– Сейчас я привык и нормально себя в этом ощущаю, – делится Иван. – Ко всему все равно придется привыкать, ничего не поделаешь. Поэтому да, мне здесь нравится.

Его сокурсник Данил относится к вопросу еще более прагматично – как и пристало человеку, пусть и молодому, с техническим складом ума. Киев, по его мнению, не слишком отличается от любого другого города, и, как и в любом другом городе, пару раз прошелся, мол, и уже знаешь, что, где, интуитивно более-менее понятно, как куда попасть. Что же до тоски по дому, желания «припасть к плечу», встретиться со старыми друзьями – все это не критично, да и в вузе относятся с пониманием.

– У меня пара знакомых из школы сюда поступили, бывает, встречаемся. Приезжаешь домой – можно всех увидеть, побыть с родителями. Если нужно уехать чуть раньше, какой-то праздник, дата у родственников, ты можешь свободно пойти, написать заявление. По такой-то причине надо уехать, ректор подписывает, дает согласие, это не считается прогулом, документ хранится у старосты – и все нормально, – констатирует он.

В целом требования к посещаемости в вузе, много лет занимающем высшие ступени всеукраинских рейтингов, по словам Данила, не слишком «драконовские». По большому счету, как и на какие именно занятия ходить, студентам подсказывают здравый смысл и инстинкт самосохранения.

– Смотря какой предмет, – говорит он. – Если последней или первой парой какая-то физкультура или история, то, конечно, туда появляется мало народу. Если, например, та же высшая математика, ты знаешь, что тебе нужно идти учить, потому что это обязательный предмет, то аудитории постоянно заполнены, и пропусков почти нет, ни у кого. Отрабатываются пропуски только практических занятий. Например, если по химии практика, и ты пропустил, то тебе нужно найти день, когда преподаватель будет для других вести такую же практику или отработку, прийти и написать ее. Сдавали зачет по аналитической геометрии, было такое, что одна группа практически не ходила, и их всех посадили писать экзамен. У нас у всей группы стопроцентная посещаемость, нам расставили «автоматы», сказали, что мы молодцы, и все. Если ты посещаешь, то у тебя все нормально. Если не ходишь, где-то прогуливаешь, конечно, будут заставлять что-то переписывать, дописывать. Да и как ты сдашь предмет, если на него не ходишь?

После звонка

Конечно, молодой человек – везде молодой человек, и когда занятия заканчиваются, начинается та самая, многократно и многими воспетая как лучшие годы, студенческая жизнь. О том, что наши люди в КПИ делают, покинув аудитории после звонка с последней пары, мы тоже спросили, и их ответы в очередной раз подтвердили, что дело имеем с серьезными юношами.

– Главное – поесть, конечно. В остальном – в таком большом городе, как Киев, всегда можно найти, чем заняться. Нет контроля родителей – делай, что хочешь. В основном учусь. Занятия у меня заканчиваются после четырех, пару дней в неделю засиживаюсь допоздна – я сразу, как поступил, записался в кружок систем автоматизации, чтобы по специальности как-то развиваться. Со мной сюда девушка поступила, поэтому в свободное время я в основном с ней, гуляем, Киев смотрим, – говорит Иван.

По словам его сокурсника, на территории самого «политеха» постоянно происходит немало интересного – о мероприятиях, которые проходят в огромном кампусе КПИ, студентов информируют развешанные повсюду объявления и страницы в социальных сетях.

– Начиная с просмотра любого фильма и заканчивая лекциями, на которые вход свободный, их проводят известные компании, – рассказывает Данил. – Тот же Intel в плане компьютерных технологий, другие – больше из игровой индустрии, проводят семинары по компьютерной графике и так далее. Для меня это интересно, а так – любой человек сможет найти что-то для себя. Неподалеку от общежития есть комплекс с супермаркетом, боулингом, своим катком, бильярдом – там все есть, что тебе надо.

Финансовый вопрос

Еще один традиционный довод не в пользу «выездной» учебы – это дороже, чем на месте. Но на поверку киевская дороговизна оказывается понятием относительным, и, по словам наших земляков в КПИ, чтобы позволить себе вести студенческую жизнь именно там, достаточно вполне скромной суммы.

– Есть академическая стипендия, ее получить студенту очень сложно – большой рейтинг, все хотят ее получать, и нужно серьезно работать, чтобы быть лучшим, – говорит Иван. – Конкуренция очень высокая. У меня все оценки на уровне от «удовлетворительно» до «очень хорошо», от 80 баллов, ниже нет. Я рассчитываю, что и в следующем году у меня получится выйти на стипендию. С той стипендией, которая у меня пока получается, – 2900, это все вместе, и академическая, и «Гидросилы», я могу в принципе себя сам содержать. Только под конец месяца где-то приходится ехать к родителям, получить, грубо говоря, 200 гривен, и мне хватит. Можно, конечно, и все в один день потратить, можно каждый день ходить в пиццерию, тогда этого мало, конечно. Но если с умом подходить к деньгам, оставлять их, то хватит и пиццы поесть, и с друзьями погулять, и прожить. Плюс поддержка родителей.

Практически слово в слово его ответ на вопрос о деньгах повторяет и Данил, отмечая, что цены в столице на самом деле не слишком отличаются от кировоградских. Например, билет в хороший кинотеатр стоит гривен 70 – как и здесь.

– Единственная проблема – это когда ты только сюда приехал, определиться, что где покупать, куда лучше ходить за продуктами, – говорит Данил. – Я человек, который не привык направо и налево тратить деньги, для меня нормально – тысячи на две я могу оплатить общежитие и питание. Все равно ты ездишь домой, там тебе мама, бабушка и все родственники наготовят еды, приезжаешь с полным чемоданом и питаешься недели две точно тем, что тебе наложили.

На завод?

И если на две тысячи в месяц можно прожить, то полторы из них нашим собеседникам платит компания «Гидросила» в рамках обязательств по заключенным с обоими договорам. И будет делать это до завершения ими обучения. Для того, чтобы получить э ту поддержку, нужно было просто поступить в конкретный университет на конкретную кафедру.

– Обязательства с моей стороны – обучение до получения диплома, и в конце у меня есть выбор: либо выплатить в какой-то срок все деньги, которые они мне давали, либо три года у них проработать. И в этом случае из зарплаты у тебя ничего не взимается, это инвестиция в будущее, – поясняет Данил.

По его словам, то, что в родном городе есть предприятие, которое дает молодому специалисту хорошие перспективы для развития и роста, изначально было для него одной из причин поступать именно в КПИ и именно на гидроаэромеханику. Наряду с желанием получить престижное высшее образование, конечно.

Перспектива трехлетней «отработки» вполне устраивает и Ивана – специальность ему интересна, а начинать уже совсем взрослую трудовую жизнь в своем городе, он уверен, будет комфортнее.

– Все-таки это международного уровня предприятие, не просто какой-то местный завод, можно будет к чему-то стремиться, – уверен он. – Я думаю, это нормальное начало для развития.