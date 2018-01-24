На Кіровоградщині планують приватизувати десять малих об’єктів у 2018 році (СПИСОК)

Фонд державного майна затвердив Орієнтовний перелік об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, які виставлять на продаж у 2018 році.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, текст якого має «УЦ».

На території Кіровоградської області планують продати десять об’єктів у кількох районах.

Детальніше – у списку.

Керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров наголосив, що «держава володіє не лише такими промисловими гігантами, як “Турбоатом”, “Центренерго”, ОПЗ, а й сотнями інших, які в першу чергу можуть бути цікаві невеликим підприємцям».