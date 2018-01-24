У Кропивницькому патрульні врятували юнака, який хотів скоїти самогубство через нерозділене кохання

Поліція прибула за викликом на вулицю Паризької комуни в обласному центрі, де 16-річний хлопець плакав, лежачи на землі, й вигукував, що покінчить з життям.

Подія сталася ще 19 січня, але прес-служба патрульної поліції Кропивницького взнала про неї лише зараз.

Патрульна Олена Цуркан вирішила поговорити з хлопцем віч-на-віч. З’ясувалося, що юнак дуже переживає через нерозділене кохання і не знаходить ні в кого підтримки. Патрульні заспокоїли хлопця та доправили його додому, де на нього вже чекали його рідні.

Юнак подякував патрульним за те, що вислухали, зрозуміли і підтримали його.

Про цей випадок інспектори сповістили працівників ювенальної превенції.