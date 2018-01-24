У Кропивницькому знизилася вартість проїзних на автобуси й тролейбуси

У Кропивницькому знизилася вартість проїздних квитків у міському пасажирському транспорті комунального підприємства «Електротранс».

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради 23 січня, передає прес-служба мерії.

Проїзний квиток тривалого користування для службових поїздок робітників підприємств установ та організацій за безготівковим рахунком коштуватиме 150 гривень для тролейбуса, 220 – для автобусів та 350 – комбінованого типу: тролейбус/автобус.

Жителі міста матимуть можливість протягом місяця користуватися тролейбусом за 140 гривень, автобусом за 190 і обома видами транспорту за 300.

Студентам місячний проїзний квиток у електротранспорті обійдеться у 80 гривень, на автобусних маршрутах – 100 та комбінований – 150.

Найбільше зекономлять школярі: для них єдиний квиток у тролейбусі коштуватиме 60 гривень, в автобусі – 80, автобусі та тролейбусі – 130.

За інформацією начальника управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Олександра Вергуна, КП «Електротранс» вже замовило виготовлення нових проїзних квитків. У продаж вони мають надійти до кінця січня, а придбати їх можна буде у кондукторів тролейбусів та автобусів.