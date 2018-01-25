На Кіровоградщин бізнесмен, який «мутив» з ПДВ, заплатив державі понад мільйон гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області забезпечили відшкодування державі понад мільйона гривень завданих збитків підприємством, посадові особи якого умисно ухилилися від сплати податків.

Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби, текст якого має «УЦ».

У рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено одне з підприємств області, яке ухилилося від сплати понад 1 мільйона гривень ПДВ унаслідок оформлення безтоварних операцій з низкою фіктивних підприємств.

Завдяки діям працівників податкової міліції фігурант відшкодував державі збитки в повному обсязі.