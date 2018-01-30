Я уеду жить в Лондон!

Уже 10 лет ассоциация частных школ Великобритании HMC проводит в Кировоградской области конкурс среди старшеклассников. Победители получают право на бесплатное обучение в одной из английских частных школ. Впрочем, эта программа появилась даже раньше, когда внук Роберта Эльворти Майкл Кларксон Вебб учредил стипендию Эльворти, которая давала кировоградским детям возможность учиться в частной школе Чигвелл в графстве Эссекс.

Тогда Майкл Вебб лично отбирал претендентов. А десять лет назад объединил усилия с ассоциацией частных школ. Сегодня стипендия для кировоградских детей называется Эльворти-HMC. А конкурс на получение этой стипендии проводится на базе Экономико-технологического института им. Роберта Эльворти (институт коммерции).

– HMC проводит конкурс в двадцати странах Восточной и Центральной Европы, – рассказывает первый проректор института Игорь Василенко (на фото справа). – В каждой стране они отбирают по два старшеклассника 15-16 лет с тем, чтобы эти дети могли в течение года бесплатно учиться в частных школах Англии. Обучение, проживание и питание в таких школах стоят около 30 тысяч фунтов в год, это очень солидная стипендия.

– То есть этот проект не уникален?

– Для нашей области – уникален. Потому что HMC отбирает по два ребенка в каждой стране: в Армении, в Венгрии, в Румынии и в Украине тоже. И еще двух детей именно из нашей области.

– Как проходит конкурс?

– В октябре мы на сайте института объявляем о дате и условиях конкурса, размещаем анкету. К заполнению анкеты нужно подойти очень серьезно, фактически – это один из этапов конкурса, хотя формально он не оценивается. Но очень часто именно на основании этих анкет школы приглашают к себе того или иного ученика. Ребенок должен подробно описать свои хобби: спорт, искусство, пение, танцы – это очень ценится. Нужно указать все свои награды. Описать, кем вы хотите стать и какие науки вас интересуют. Если ребенок пишет «я хочу стать врачом, интересуюсь химией» – это логично. Если он пишет «я хочу стать врачом, интересуюсь лингвистикой», то англичане делают вывод: ребенок еще не определился, ему рано ехать куда-то учиться.

После заполнения анкеты мы приглашаем всех на языковые тесты. Они похожи на тесты уровня В2, то есть выше среднего. В прошлом году в этом этапе приняли участие 60 детей из нашей области. По результатам тестов отбирают 24 претендента. Это процесс автоматический – кто лучше знает язык, тот и проходит в следующий этап.

Дальше – сочинение на английском языке. Темы каждый год разные, но это всегда серьезные сочинения. Не «Как я провел это лето», а «Какие изобретения, на ваш взгляд, больше всего повлияют на жизнь человечества в следующие 50 лет» и т. п. На этом этапе мы привлекаем преподавателей с факультета иностранных языков педуниверситета, они оценивают лексику, грамматику и раскрытие темы. Все работы закодированы, как на ВНО.

В январе представители HMC приезжают в Кропивницкий и проводят собеседования. В этом году приезжали директор ассоциации Эндрю Боггис и Джонатан Волстен Холм (на фото). Это бывшие директора частных школ, которые вышли на пенсию и работают в HMC. К отбору учеников они подходят очень серьезно, потому что частные школы имеют свой интерес в этом проекте: с помощью лучших учеников из других стран они хотят «подтянуть», стимулировать и своих. Поэтому на собеседовании хотят увидеть, насколько ребенок контактный, насколько легко он приживется в коллективе. Они выясняют, насколько ребенок привязан к маме, – все-таки в 15-16 лет далеко не все готовы к жизни вдали от родителей. Когда-то мальчик сказал на собеседовании, что влюблен в девочку. Для англичан это оказалось ключевым: он же влюблен, как он может уехать в другую страну? Ребенок будет страдать…

– Кто может принять участие в конкурсе?

– Все. Единственное ограничение – возраст. В этом году к конкурсу допускали детей, родившихся с 1 марта 2002 года до 30 августа 2003-го. И это программа не для детей обеспеченных родителей. Нужно понимать: это благотворительная программа, а обеспеченные люди в благотворительности не нуждаются.

При этом если ребенок выигрывает конкурс и едет в Англию, то родители должны положить ему на счет 1,5 тысячи фунтов. Это деньги на перелет туда и обратно, перелет на каникулы и 200-300 фунтов на карманные расходы. Практика показывает, что наши дети чаще всего тратят треть этой суммы. Находят какие-то лоукосты, скидки на авиабилеты, на каникулах не летят домой, а гостят у кого-то из английских друзей. Но эта сумма должна быть. Это гарантия для школы, что если что-то случится дома или ребенку просто будет некомфортно, то он сможет вернуться.

– А дети из сельской местности попадают в эту программу, проходят по языковым тестам?

– Да, хотя их обычно меньше, чем городских, примерно 5-6 человек из 24-х.

– То есть склонности ребенка, выбор профессии на самом деле значения не имеют, только знание языка и коммуникабельность?

– С одной стороны, да. С другой, в Англии в старших классах профильное образование. И каждая школа – член HMC – имеет свою специализацию.

По результатам сочинения и собеседования HMC отбирает анкеты, а уже потом в Англии каждая школа решает, кого она хочет пригласить. В какие-то годы они отбирали 9, а то и 12 анкет. В этом году – 21 из 24. Все эти дети имеют равные шансы учиться в Англии. Это могут быть даже не два человека, два – это минимум. Бывали годы, когда отбирали и четырех. Или отбирали двух на стопроцентную стипендию, а еще двум предлагали учебу за 10% стоимости. Это очень щедрое предложение, но для украинских семей это все равно огромные суммы, и, к сожалению, некоторые вынуждены отказываться.

– Дети учатся в Англии год, а потом возвращаются в украинские школы?

– По-разному. Это зависит от ребенка и от финансовых возможностей школы. Примерно половине детей предлагают стипендию еще на год. Тогда ребенок оканчивает школу в Англии и может поступить в любой европейский вуз.

– Эти дети вообще возвращаются в Украину? Или мы просто самых талантливых отправляем в Англию?

– Мы за всеми ими специально не следим, я вам не могу сказать, где сейчас все дети, которые выиграли эту стипендию 10 лет назад. Но знаю, что многие возвращаются, учатся и работают в Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы все дети вернулись, учились в нашем институте, работали в Кировоградской области… Но, если талантливый амбициозный выпускник школы или вуза, свободно владеющий английским языком, захочет навсегда уехать из этой страны, он найдет способ, насильно мы его не удержим.

Зато эти дети, которые учатся в английских школах с такими же талантливыми школьниками из других европейских стран, во многом формируют имидж Украины, рассказывают о нас миру. Поверьте, это тоже очень ценно.