На Кіровоградщині перекрили канал незаконної легалізації іноземців

На Кіровоградщині поліцейські перекрили канал незаконної легалізації іноземців на території України.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

В оборудках брали участь троє осіб, серед яких – уродженка однієї з країн Азії, а також посадова особа РАЦСу та працівниця медичної установи Кропивницького.

За сценарієм, іноземному громадянину, який мав бажання лишатися в Україні, знаходили «наречену» для фіктивного шлюбу. Потім лікар вносив неправдиві відомості про вагітність у довідку, яку видавав на руки «клієнтам». Далі документ зловмисники подавали до РАЦСу, де службова особа формувала документи на укладання шлюбу, самостійно ставила підписи від імені наречених та на підставі довідки про вагітність скорочувала місячний термін на укладання шлюбу.

Відтак іноземні громадяни, які мали виїхати з України, у незаконний спосіб отримували посвідки на тимчасове проживання на території держави.

Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток та штампів» та ч. 1 ст. 366 ККУ «Службове підроблення.

Зловмисникам повідомили про підозру, триває досудове розслідування.