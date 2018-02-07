На Кіровоградщині у шафі знайшли вбивцю молодої жінки (ФОТО)

29-річний зловмисник серед ночі зламав вікно і вдерся до приміщення будинку в Кіровоградському районі, аби його обікрасти.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Господиня перебувала вдома. 38-річна жінка кинулася обороняти своє майно, однак сили були нерівними.

Повідомлення про зникнення мешканки одного з сіл Кіровоградського району надійшло до поліції наприкінці січня. Першим стривожився через тривалу відсутність племінниці рідний дядько. За його словами, жінка проживала у будинку одна, однак постійно підтримувала добрі стосунки з родичами, піклувалася про них, не їхала з дому, не попередивши родину завчасно. Цього разу все відбувалося інакше. Зв’язок із племінницею обірвався ще напередодні новорічних свят, будинок був зачинений ззовні, та й місцеві жителі розповіли, що давно не бачили своєї сусідки.

Відчуваючи лихе, чоловік звернувся до поліцейських із проханням оглянути помешкання родички. Тіло потерпілої близько місяця знаходилося в будинку, тож оперативники негайно взялися за розкриття особливо тяжкого злочину, з моменту скоєння якого пройшло чимало часу.

За кілька діб оперативникам вдалося вийти на слід підозрюваного. Як з’ясувалося, уродженець Кропивницького раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Кілька років тому чоловік отримав покарання у вигляді позбавлення волі та відбував його у виправній колонії однієї зі східних областей. На непідконтрольній Україні території в’язня тримати до завершення терміну не стали.

Зловмисник повернувся додому. Та дорогою до цивільної дружини вирішив підзаробити грошей, вибравши метал із будинку, який першим трапився на його шляху.

Позбавивши людину життя, з місця пригоди чоловік пішов не відразу. Спочатку розібрав металеві фрагменти плити, демонтував труби опалення, обнишпорив усі речі в пошуках готівки та розібрав телевізор, з якого дістав запчастини з кольоровим металом, і лише потім зачинив двері ключем та втік.

«Після пригоди зловмисник оселився на території Олександрійського району, слідкував за тим, коли ж з’явиться інформація про пригоду, та через відсутність новин, врешті, заспокоївся і став жити звичним життям. Коли в його помешкання постукали поліцейські, до зустрічі з ними виявився не готовим і навіть намагався сховатися. Підозрюваного у вбивстві оперативникам довелося діставати з шафи. Чоловік сподівався лишитися непоміченим серед вішаків і купи одягу», – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Нині 29-річному громадянину оголошено підозру у скоєнні вбивства та розбійного нападу. За цими фактами триває розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 187 ККУ. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.