У Кропивницькому посилять охорону правопорядку під час вшанування Героїв Небесної Сотні

З нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні міський голова Кропивницького Андрій Райкович дав доручення правоохоронцям забезпечити порядок у місті під час проведення заходів 20 лютого.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

«Місто має гідно вшанувати кожного патріота, тому звертаю увагу представників патрульної поліції на те, щоб патрульні екіпажі, які супроводжують масові заходи у місті, працювали більш злагоджено з організаторами цих акцій, – наголосив Андрій Райкович. – Ми пишемо вам листи завчасно, отже необхідно напередодні зустрічатись і професійно узгоджувати рух колон, а також, коли призупиняємо рух транспорту і на яких відрізках вулиць. Щоб усім учасникам дорожнього руху було комфортно, і колона рухалась безпечно, треба розуміння людей та поінформованість водіїв».

Також міський голова дав доручення комунальним службам забезпечити порядок на площі Героїв Майдану.

Вшанування Героїв у Кропивницькому почнеться о 17:00 20 лютого на площі Героїв Майдану.