Міністр освіти відвідала Олександрівку (ФОТО)

У понеділок, 19 лютого, в Олександрівці з робочим візитом побувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Про це «УЦ» повідомили в Олександрівській РДА.

Лілія Гриневич оглянула опорну школу «Олександрівське навчально-виховне об’єднання №1», поспілкувалася з керівниками району, директором, вчителями та учнями об’єднання.

З моменту створення КЗ «Олександрівське НВО №1» тут з’явилися нові два комп’ютерні класи, три шкільні автобуси, надсучасний кабінет хімії, інтерактивний тир, нові меблі у їдальні. На все оновлення витрачено понад три мільйони гривень з державного та районного бюджетів.

«Матеріально-технічне забезпечення, фахові вчителі, хороші умови для навчання – усе це дає можливості повністю розкрити потенціал кожної дитини», – зробила висновок Лілія Гриневич.

Міністр також підкреслила важливість подальшої підтримки розвитку опорних шкіл як на місцевому, так і на державному рівні.

Вона також вручила директору КЗ «Олександрівське НВО №1» Людмилі Литвин подяку Міністерства освіти і науки України за вагомий і особистий внесок у розвиток опорних шкіл.