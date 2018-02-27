Городской спортклуб или теневой бизнес?

В областном центре, похоже, назревает административно-денежный скандал в самой, казалось бы, далекой от скандальности отрасли. Родители воспитанников одной из спортивных секций вдруг узнали, что занятия, за которые, по словам некоторых из них, платят немалые деньги, должны быть… бесплатными.

Вряд ли кто-то станет спорить, что спорт и здоровый образ жизни – это прекрасно, как и с тем, что все стоит денег. Но что, если речь идет о коммунальном, то есть принадлежащем горожанам, детско-юношеском клубе (ДЮК), который некая федерация с красивым азиатским названием арендует совершенно бесплатно? Что, если глава этой федерации официально трудо­устроен в городском управлении молодежи и спорта, получает какую-то зарплату из бюджета и обязан проводить занятия бесплатно или в четыре раза дешевле, чем платят, по их собственным словам, родители юных спортсменов? Куда, в конце концов, ежемесячно деваются десятки тысяч гривен, если эти слова подтвердятся, и что с экономикой в 10 других городских ДЮКах?

Отвечать сразу на все вопросы рано – наш интерес к ситуации не случайно совпал с началом инспекции клубов городским управлением молодежи и спорта. Она продолжается, и о полной картине можно будет говорить позже – пока о частностях.

Прецедент

Об одной из них редакции «УЦ» сообщили родственники одного из воспитанников спортклуба в одном из ДЮКов, занимающем подвальное помещение жилого дома в центральной части города. Оно, как позже выяснилось, находится на балансе управления собственности городского совета, управление молодежи и спорта его арендует – грубо говоря, за гривню в год, а уже упоминавшаяся федерация арендует уже у управления молодежи. Бесплатно.

По словам обратившихся к нам людей, занятия их ребенка в одной из секций единоборств обходились им в 400 гривен в месяц, а за пробную тренировку там якобы даже требовали 100 гривен. Насторожило и сообщение, пришедшее в группу клуба в «Вайбере», которое мы цитируем дословно.

– Уважаемые родители и ученики! Сегодня у нас на зале будет проверка. Напоминаю что оплаты за занятия у нас нет, занятие бесплатно. А членский взнос (добровольный взнос) на хоз. дела и облагораживание зала. Для простоты, большая просьба говорить, что занятия бесплатные и оплату не вносите, – написал руководитель.

О благотворительных взносах в различных государственных и коммунальных заведениях украинцы наслышаны и только начинают от этой практики отвыкать понемногу. С другой стороны, необходимость участвовать в сокрытии чего-то от проверяющих вызвала у некоторых из них понятное возмущение – хотя и не у всех. Другое дело – почему такая необходимость вообще возникла?

Проверка

Ответ мы попытались получить у Катерины Черкасской – заместителя начальника нового управления молодежи и спорта, которая, как оказалось, и была той самой «проверкой на зале». По ее словам, в договоре о бесплатной аренде, заключенном с федерацией еще старым отделом семьи и молодежи, ничего не сказано о том, имеет ли федерация право брать деньги за занятия. Предусмотрено лишь требование использовать помещение по назначению – и оно по назначению используется.

– Там есть спецсчет, есть платные группы и бесплатные. Когда мы выезжали с представителем контрольной службы, там было семь или восемь ребят, как раз шла тренировка, я опрашивала лично родителей, и все они сказали, что их дети посещают тренировки бесплатно, – подчеркивает Черкасская.

Согласно предоставленному ею графику занятий в клубе, работающий на полставки руководитель от управления, он же – президент федерации, бесплатно арендующей помещение, проводит тренировки по восточным единоборствам в пяти группах, по два раза в неделю. Как раз о них был поступивший к нам сигнал, и как раз этот руководитель является автором упомянутого выше сообщения родителям и ученикам в «Вайбере».

Так вот, занятия в четырех из пяти групп в графике официально значатся бесплатными. Пятая – по вторникам и пятницам, с 17:00 до 19:00, – единственная платная, так называемый хозрасчет. Согласно действующему положению о клубах, которое нам также показали, занятие в хозрасчетной группе может стоить не дороже 90 гривен в месяц. Причем деньги платятся не кому-нибудь, а в городской бюджет – на спецсчет управления, о котором говорила заместитель его начальника.

На должности Катерина Черкасская всего три недели. Ее структура не случайно была создана объединением двух отделов и находится в стадии реорганизации – лучшего времени, чтобы провести инвентаризацию подведомственного «хозяйства», не придумаешь. Да и с позицией городского головы инициатива Черкасской о проведении комплексной проверки совпадает. По словам чиновницы, сигнал о нарушениях, поступивший через нас, – не единственный, а в сохранении положения вещей, складывавшегося годами, хватает заинтересованных лиц.

– Я начала ездить, проверять, заглядывать в кабинеты, туалеты… Знакомлюсь с ситуацией, узнаю, в каком состоянии материальная база, какие есть проблемы и потребности, – говорит Черкасская. – Возможно, нам нужно будет пересмотреть наши договорные отношения с федерацией.

Реакция?

По ее словам, расследование будет вестись дальше, выезды и проверки продолжатся. Если информация о нарушениях подтвердится, на месте будут составляться акты. Но для этого нужно, чтобы кто-то из родителей подтвердил факты этих нарушений официально – для работников управления и контрольной службы. Именно поэтому мы пока не упоминаем конкретных названий, адресов и фамилий.

С одной стороны, оно вроде и понятно, что бесплатный спорт сегодня – такая же фикция, как и бесплатная медицина. С другой, понятно и то, что добровольные благотворительные взносы на содержание и облагораживание спортзала, если они добровольные и благотворительные, должны учитываться официально, с документальными подтверждениями любых транзакций. Особенно если речь идет о том, что собирает директор коммунального спортклуба в его стенах. Иначе все это похоже на вывод в «тень» как минимум 200 плюс-минус тысяч гривен в год, в котором участвуют и спортсмены, и их родители, и городской совет.

О том, чем закончится начавшийся процесс наведения порядка в городских клубах и секциях, мы обязательно еще поговорим. На момент нашего разговора с зам­начальника было с разными результатами проверено три-четыре ДЮКа из 11 обозначенных на спортивной карте Кропивницкого, которую можно найти на официальном интернет-сайте горсовета.