Кропивницькому монополісту з вивезення сміття невигідно сортувати його через бомжів

Підвищення тарифів – неминучий факт ринкової діяльності, вважають на кропивницькому підприємстві-монополісті з вивезення побутового сміття ТОВ «Екостайл».

Як повідомляє кореспондент «УЦ», свої думки фахівці підприємства висловили на прес-конференції, присвяченій роботі фірми та обґрунтуванню необхідності підвищити тарифи на її послуги.

«Зміна тарифу – це вимушений крок для нашого підприємства, – розповів керівник юридичного відділу «Екостайлу» Андрій Коренчук. – У цьому є суто об’єктивні причини, які пов’язані з економічною ситуацією в країні. Ми розуміємо, що підняття тарифів є болючим фактом для населення і неприємним для влади, яка бере на себе “удар” громадськості, але ми не можемо працювати за тими ж тарифами в умовах суттєвого підвищення цін на паливо, оскільки в чинному тарифі вартість палива закладалася на рівні 17 гривень за літр, сьогодні літр коштує 23 гривні без ПДВ, збільшення вартості оренди землі тоді закладалося в розмірі 43 тисяч гривень на місяць, сьогодні “Екостайл” сплачує 93 тисячі гривень на місяць».

За його словами, підприємство повинне купувати за сучасними цінами шини, акумулятори, запчастини, оплачувати миття контейнерів і сміттєвозів. Крім того, працівникам потрібно платити зарплату, яка в чинному тарифі закладена на рівні мінімальної, в той час коли розмір середньої заробітної плати в Україні складає понад сім тисяч гривень. Загальна сума щомісячних податкових зборів сягає 500 тисяч гривень.

Наразі ТОВ «Екостайл» вивозить 100 – 150 тонн відходів на добу, і, щоб місто уникнуло екологічної катастрофи, підприємство має працювати чітко, безперебійно та злагоджено. Саме заради цього потрібно підвищити тарифи, вважає заступник директора ТОВ «Екостайл» Тетяна Мартовіцька.

У прес-релізі, який роздали журналістам, наводилися такі цифри: «Наразі споживачі у приватному секторі сплачують за послугу з вивезення ТПВ (твердих побутових відходів. – Ред.) у розрахунку 12,01 грн. за одну людину, у багатоповерхових будинках – 0,36 – 0,38 грн./кв. м (або 55,35 грн./куб. м), заклади бюджетної сфери – 58,29 грн./куб. м, юридичні особи – 64,98.

Тариф за новими розрахунками за вивезення ТВП для населення у приватному секторі складає 13,73 грн., у багатоповерхівках – 0,41 грн./кв. м (59,48 грн./куб. м у перерахунку на 1 людину) – 9,32 грн., для закладів бюджетної сфери – 66,41 грн./куб. м, юридичних осіб – 77, 38 грн./куб. м».

Плани ж щодо промислового відбирання сміття, виробництва гумусу та будматеріалів, будівництва підземних контейнерів лишаються планами й досі. А робота сміттєсортувальної лінії, за твердженням Мартовіцької, є збитковою через міських бомжів: вони перебирають сміття ще у контейнерах. В «Екостайлі» пояснили, що сортування сміття стане фінансово вигідним для підприємства лише тоді, коли закриють приймальні пункти збору вторсировини.