Рятувальники Кіровоградщини витягли з заметів 25 авто (ФОТО)

Протягом другої половини доби 27 лютого та до 08:00 28-го рятувальники Кіровоградської області відбуксирували 25 автомобілів із ускладнених ділянок доріг.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

Найбільше випадків надання допомоги було у Кропивницькому, де рятувальники першого Державного пожежно-рятувального загону та аварійно-рятувального загону спеціального призначення відбуксирували дев’ять вантажівок і мікроавтобус на вулицях Вокзальна, Ельворті, Полтавська, Кропивницького, Яружна, проспекті Інженерів. Також рятувальники виїздили для визволенню вантажівки, яка застрягла у переметі біля села Шостаківка Кіровоградського району.

Рятувальники 26 Державної пожежно-рятувальної частини Благовіщенського надали допомогу водіям трьох вантажівок, які через складні погодні умови не могли вибратись на безпечні ділянки автошляхів біля сіл Новоселиця, Йосипівка і Великі Трояни.

Двічі виїздили для надання допомоги водіям автотранспортних засобів рятувальники 27 державної пожежно-рятувальної частини Новгородки та особовий склад 31 Державної пожежно-рятувальної частини Новоархангельська.

Одразу дві вантажівки опинились на складній ділянці дороги біля Долинської, які відбуксирували рятувальники 20 Державної пожежно-рятувальної частини.

Також визволяли транспортні засоби з заметів рятувальники 24 Державної пожежно-рятувальної частини Бобринця, 28 ДПРЧ Компаніївки, 18 ДПРЧ Знам’янки, 19 ДПРЧ Новоукраїнки та 15 ДПРЧ Добровеличківки.

Нагадаємо, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Кіровоградщині протягом кількох наступних днів.