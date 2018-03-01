На завтра у Кропивницькому оголосили штормове попередження

У п’ятницю, 2 березня, на території Кропивницького знову очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Як зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, вночі передбачається сильний сніг, хуртовина і снігові замети. Вдень місцями утвориться ожеледь, налипатиме мокрий сніг. Вночі та вдень – пориви вітру 15-20м/с. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, 1 березня значне погіршення погоди змусило оголосити в обласному центрі третій (червоний) рівень загрози. З 08:00 28 лютого до 08:00 1 березня у Кіровоградській області випало до двох десятиденних норм опадів.

Синоптики прогнозують снігопади на Кіровоградщині щонайменше до 5 березня.