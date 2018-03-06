Дві пов’язані між собою фірми розіграли тендер Кіровоградської обласної лікарні

Кіровоградська дитяча обласна лікарня за результатами проведення відкритих торгів планує придбати лабораторні реактиви та реагенти у ТОВ «Лаб-Сервіс».

Про це пише центр медіарозслідувань «Прозоро».

Відповідно до інформації, опублікованої на порталі публічних закупівель ProZorro, 9 лютого медзаклад оголосив про проведення відкритих торгів з придбання лабораторних реактивів та реагентів, розбивши при цьому закупівлю на чотири лоти. Загальна очікувана вартість закупівлі складала 500 тисяч гривень.

Перший лот – комплект тест-наборів для досліджень та реактиви для аналізатора електролітів. Викласти за нього лікарня була готова не більше 250 тисяч гривень.

Участь у торгах взяли дві столичні фірми – ТОВ «А-Лаб» та ТОВ «Лаб-Севіс». Остання й запропонувала найбільш вигідну пропозицію – 242,38 тисячі гривень. При цьому на всіх трьох кроках аукціону учасники торгів навіть не намагались знижувати свої початкові ставки.

Вивчивши документи потенційного переможця, тендерний комітет Кіровоградської дитячої обласної лікарні 2 березня оголосив про намір укласти відповідний договір поставки товару.

Обидві фірми у своїй тендерній документації підвантажили гарантійні листи від ПрАТ «Реагент», які уповноважували підприємства представляти продукцію товариства. Спільний постачальник був би не настільки підозрілим, якби обидві фірми не завантажили до ProZorro документи в перевернутому вигляді. Крім того і ТОВ «А-Лаб» і ТОВ «Лаб-Севіс» «заливали» документи двома партіями 23 та 26 лютого, приблизно в один і той самий час.

Мають фірми й низку документів з абсолютно ідентичними особливостями друку, зокрема у довідках про використання печатки.

На спорідненість фірм вказує і гарантійний лист, виданий представником виробника Medica Corporation ТОВ «Ювіс». Документ, що видавався ТОВ «Лаб-Сервіс» та завантажений фірмою до своєї тендерної документації, має на собі печатку ТОВ «А-Лаб» та підпис його ж керівника.

Відповідно до даних держреєстру, ТОВ «Лаб-Сервіс» зареєстроване у листопаді 2016 року. Керівником та власником фірми є киянин Андрій Євсеєнко котрий також має відношення до ТОВ «Лабсервіс» та ТОВ «Віас Плюс».

Умовний конкурент ТОВ «А-Лаб» офіційно належить жительці села Здорівка Київської області Тамілі Пахачук. Фірма зареєстрована у квітні 2017-го. Юридична адреса – «м. Київ, Дарницький район, вул. Княжий затон, б. 9 /ЛІТЕРА А/, офіс 369» є місцем масової реєстрації різноманітних підприємств. Там числяться 204 фірми.

Центр медіарозслідувань «Прозоро» звернувся з листами-оскарженнями щодо результатів торгів до керівництва Кіровоградської дитячої обласної лікарні та облради. Крім того, в залежності від реакції Замовника, працівники центру готові до відправлення звернення до Департаменту захисту економіки Нацполіції та Антимонопольного комітету України.